Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 января, выросли на 3,5 млн баррелей, или на 0,8%, до 431,7 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали менее сильного роста этих запасов - на 0,5 млн баррелей.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, при этом не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей в день.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 0,7 млн баррелей до 35,6 млн.Запасы бензина выросли на 1,2 млн баррелей, или на 0,5%, до 261,2 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,3 млн баррелей.Запасы дистиллятов за неделю сократились на 1,3 млн баррелей, или на 0,9%, составив 144,7 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,1 млн баррелей.Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке 635 млн баррелей, также указывает министерство.