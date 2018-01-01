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      Чистая прибыль McDonald's выросла в IV квартале 2019 года на 12%

      18:29Распечатать

      EPA-EFE/LARRY W. SMITH

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Американская McDonald's - крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания - в IV квартале (октябре-декабре 2019 г.) увеличила чистую прибыль на 12% до $1,572 млрд, или $2,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1,415 млрд, или $1,82 на акцию по сравнению с предыдущим годом.

      Скорректированная прибыль сохранилась на уровне $1,97 на акцию. При этом скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы экспертов.

      Выручка повысилась на 4% и достигла $5,349 млрд против $5,163 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

      Глобальные продажи ресторанов McDonald's, работающих более года, в IV квартале увеличились на 5,9%. В США сопоставимые продажи выросли на 5,1%.

      Опрошенные FactSet аналитики ожидали скорректированную прибыль в $1,96 на акцию при выручке в $5,31 млрд, а также прогнозировали повышение сопоставимых продаж в мире на 5,2%.

      Главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что хотя продажи компании в мире в 2019 г. достигли максимума более чем за 10 лет, число посетителей ресторанов сети в США сократилось на 1,9%.

      Котировки акций McDonald's снижаются на 0,9% на предварительных торгах в среду. За последний год капитализация компании выросла на 15,5%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил около 17%.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: прогноз, выручка, чистая прибыль, McDonald's

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