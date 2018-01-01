Путин: правительство должно быть готово к проникновению коронавируса в Россию
18:56
Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей
18:47
Чистая прибыль McDonald's выросла в IV квартале 2019 года на 12%
18:29
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
18:08
Мятежники Йемена заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
17:59
Экспорт "Газпрома" по "Северному потоку" в Европу в 2019 году составил 58,5 млрд
17:47
Apple и General Electric отчитались лучше ожиданий
17:46
В 2019 году в России произвели 31,3 млн тонн молока. Прогноз на 2020 год - 31,6-32 млн тонн
17:41
General Electric сократила чистый убыток в 2019 году более чем в 4 раза
17:30
Boeing получил годовой убыток впервые с 1997 года
17:22
Украина заявила об истощении крупнейших газовых месторождений
17:21
Доверие потребителей к экономике Франции выросло в январе
17:20
В "Норникеле" заявили о "пузыре" в биржевых котировках палладия
17:15
РСХН: в странах Юго-Восточной Азии распространяются АЧС и грипп птиц. К бедам добавился и коронавирус
16:40
США запретят госструктурам использовать китайские беспилотники
16:39
Германия повысила прогноз экономического роста на 2020 год
16:27
Росстат вторую неделю подряд фиксирует нулевую инфляцию
16:25
16:12
В чипах Intel обнаружена новая опасная уязвимость
15:56
British Airways первой остановила все полеты в Китай
15:51
Страны Ближнего Востока подвергли критике "мирный план" Трампа по Израилю и Палестине
15:48
Минфин: на выполнение задач из послания Путина дополнительно понадобятся 4,128 трлн рублей
15:36
МВФ: дефицит бюджета Италии превысит целевой показатель, долг не сократится
15:26
Число переводов в Системе быстрых платежей растет на 25% ежемесячно
15:24
Ирак в декабре сократил экспорт нефти на 2,1%
14:52
Россияне все чаще пользуются Системой быстрых платежей
14:41
Минкомсвязи предлагает облегчить силовикам доступ к данным граждан РФ
14:40
Первые случаи заражения коронавирусом на Ближнем Востоке подтверждены в ОАЭ
14:19
ЦБ зафиксировал снижение доли 500- и 1000-рублевых банкнот в обращении
14:13
Apple работает над смягчением последствий китайского коронавируса
13:56
Пассажиропоток московских аэропортов вырос на 5,7% в 2019 году
13:51
Ультиматум Эрдогана: Россия не выполняет соглашения по Сирии, терпение Турции подходит к концу
13:45
Оптимизм потребителей Германии вырос к концу января 2020 года
13:23
AMD получила рекордную выручку по итогам последнего квартала и всего года
13:12
Новак посетовал на то, что налоговая система мешает нефтяникам сохранить уровень добычи нефти
13:07
Последствия коронавируса могут потрясти мировую экономику и привести к рецессии
12:57
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
12:42
"НОВАТЭК" строит под Мурманском центр по производству крупных морских сооружений и СПГ-заводов
12:25
Цены на жилье в Великобритании растут самыми быстрыми темпами с ноября 2018 года
12:08
Темпы роста российской экономики будут оставаться невысокими
11:53
"Уральские авиалинии" отменили несколько рейсов в Европу из-за коронавируса
11:49
10 миллиардеров, бизнес которых вредит климату
11:35
Цены на сахар в 2019 году снизились на 33% и продолжат снижение
11:35
Гонконгские акции упали более чем на 2% на фоне опасений по поводу коронавируса
11:32
Россия создала экспресс-тест для выявления коронавируса и помогает Китаю разработать вакцину
11:21
Глава немецкого Минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
11:08
Почти 3% россиян пользуются только наличными деньгами
11:07
Прибыль eBay снизилась в 2019 году на 29%
10:35
Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов
10:23
Сколько потерял Трамп, продав акции Apple?
10:16
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Рубрики: Президент
Метки: Владимир Путин, правительство РФ, коронавирус
Путин: правительство должно быть готово к проникновению коронавируса в Россию
18:56
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
18:08
Путин поддержал идею Алекперова провести в Когалыме совещание по развитию моногородов
28.01 15:00
Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу
27.01 16:13
Путин рекомендовал принять до 30 апреля законы о защите капиталовложений
27.01 14:45
Прогноз: рубль прикинет, стартует ли новый кабмин с "громадья" расходов
25.01 16:02
Орешкин и Мединский назначены помощниками президента, Козак - замглавы администрации президента
24.01 10:43
Китай поддержал предложение Путина о проведении встречи глав пяти стран-членов Совбеза ООН
24.01 09:56
Путин предложил провести саммит глав стран Совбеза ООН по вопросам безопасности
23.01 18:52
Новости партнеров