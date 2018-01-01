Путин: правительство должно быть готово к проникновению коронавируса в Россию

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ провел в Кремле совещание с членами правительства, обсудив меры по предупреждению распространения инфекционного заболевания на территории России.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщили о мерах по предотвращению проникновению заболевания, в частности в плане усиленного контроля на пограничных пунктах пропуска.Было отмечено, что правительство уже утвердило список ряда мер, для того чтобы не допустить распространения новой инфекции по территории РФ. Главе государства также доложили о разработки тестирования заболевших на предмет выявления обычных инфекционно-вирусных заболеваний и коронавируса. В ходе совещания было также заявлено о начале разработки в России против коронавируса.Владимир Путин заявил о необходимости минимизации смертности от гриппа и простудных заболеваний в принципе. При этом он подчеркнул, что правительство должно быть готово к "неожиданностям", в том числе плане возможного проникновения заболевания на территорию РФ.В подобной ситуации, по словам Путина, от правительства и всех соответствующих министерств и ведомств требуется сделать все возможное, для того "чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы вы и мы все были к этому готовы".