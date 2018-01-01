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      Путин: правительство должно быть готово к проникновению коронавируса в Россию

      18:56Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Президент РФ провел в Кремле совещание с членами правительства, обсудив меры по предупреждению распространения инфекционного заболевания на территории России.

      В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщили о мерах по предотвращению проникновению заболевания, в частности в плане усиленного контроля на пограничных пунктах пропуска.

      Было отмечено, что правительство уже утвердило список ряда мер, для того чтобы не допустить распространения новой инфекции по территории РФ. Главе государства также доложили о разработки тестирования заболевших на предмет выявления обычных инфекционно-вирусных заболеваний и коронавируса. В ходе совещания было также заявлено о начале разработки в России против коронавируса.

      Владимир Путин заявил о необходимости минимизации смертности от гриппа и простудных заболеваний в принципе. При этом он подчеркнул, что правительство должно быть готово к "неожиданностям", в том числе плане возможного проникновения заболевания на территорию РФ.

      В подобной ситуации, по словам Путина, от правительства и всех соответствующих министерств и ведомств требуется сделать все возможное, для того "чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы вы и мы все были к этому готовы".

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, правительство РФ, коронавирус

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