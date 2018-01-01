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      В США заявили о "заражении" Китаем альянса "Пяти глаз" при помощи Huawei

      20:57Распечатать

      Иллюстрация: Devan Feeney/DefenseNews

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Американские власти продолжают давление на Лондон после решения Великобритании разрешить китайской компании участвовать в развитии сетей 5G в стране.

      В ходе своего визита в Великобританию госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что администрация Трампа "будет оценивать, как Великобритания будет реализовывать запланированные проекты". По словам Помпео, у британских властей "еще есть шанс пересмотреть выполнение данных планов".

      Днем ранее власти Великобритании объявили о решении предоставить компании Huawei возможность участия в создании инфраструктуры для сетей 5G.

      Многие эксперты отметили, что комментарии Помпео в рамках британской части его европейского турне были довольно обтекаемыми, но при этом власти США, скорее всего, продолжат подталкивать Лондон в сторону выбора других компаний при выборе подрядчиков для создания сетей 5G.

      Среди представителей американского политического истеблишмента сохраняются негативные настроения по поводу решения премьер-министра Бориса Джонсона.

      Об этом, в частности, говорит заявление сенатора-республиканца от шт. Небраска Бенджамина Сасса, входящего в состав сенатского комитета по разведке. По его словам, "печальная правда заключается в том, что наши особенные отношения теперь стали менее особенными, после того как Великобритания сделала выбор в пользу государственных шпионов-коммунистов в Huawei". Американский политик сравнил данную ситуацию с "холодной войной" США и Великобритании с СССР, когда "Маргарет Тэтчер не контактировала с КГБ, чтобы сэкономить несколько пенни". Сасс добавил, что теперь "Коммунистическая партия Китая заразила "Пять глаз" при помощи Huawei".

      Комментарии о "госшпионах-коммунистах в Huawei" со стороны властей США дают возможность напомнить о шпионском скандале, в центре которого не так давно оказались сами спецслужбы США и Великобритании.

      Бывший сотрудник Агентства по национальной безопасности США Эдвард Сноуден, предоставил СМИ информацию о массовом шпионаже АНБ в мобильном спектре по всему миру, возможностях по взлому "умных" устройства и совершению кибератак под видом других государств, а также арсенале британских спецслужб по манипуляциям и вмешательству в работу соцсетей во всем мире.

      С учетом подобного размаха шпионской деятельности западных стран заявления о "заражении" их разведывательного альянса со стороны Китая выглядят скорее как очередная попытка выдвинуть новые обвинения в адрес Китая с целью оправдания тотального шпионажа самих "Пяти глаз".

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: США, Великобритания, Huawei, шпионаж, Майкл Помпео, Пять глаз, Бенджамин Сасс

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