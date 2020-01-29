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      ФРС оставила ставку на уровне 1,5–1,75%

      22:27Распечатать

      Фото: Пресс-служба ФРС США

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Руководство Федеральной резервной системы США приняло решение сохранить прежний уровень процентных ставок. При этом также было проведено минимальное повышение ставки по избыточным банковским резервам.

      По итогам первого в 2020 г. заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, прошедшего 28-29 января, чиновники не стали вносить каких-либо кардинальных изменений в текущую монетарную политику. Решение о сохранении ставки на прежнем уровне было принято единогласно.

      Текст сопровождающего заявления, опубликованный на сайте ФРС, является практически идентичным по сравнению с заявлением декабрьского заседания FOMC.

      Одним из немногих изменений в оценке состояния экономики США со стороны ФРС стало заявление о том, что расходы американских домохозяйств растут "умеренными", а не "сильными" темпами, как отмечалось до этого.

      Помимо сохранения базовой процентной ставки в руководстве ФРС решили повысить процентную ставку по избыточным банковским резервам (IOER) с 1,55% до 1,6%. Данное решение является продолжением политики ФРС по урегулированию ситуации на денежном рынке США: на предыдущих заседаниях FOMC чиновники неоднократно снижали ставку по избыточным банковским резервам. В рамках разрешения мини-кризиса на денежном рынке США Федеральный резервный банк Нью-Йорка продолжает проводить аукционы РЕПО по предоставлению дополнительной денежной ликвидности.

      Еще одним изменением по итогам первого заседания руководства ФРС в 2020 г. стало изменение в рамках ежегодной ротации состава глав федеральных резервных банков и членов совета управляющих ФРС, которые обладают правом голоса при принятии решений по монетарной политике.

      По сравнению с предыдущими составами членов руководства ФРС, обладавших правом голоса, в 2020 г. в американском центробанке стало намного больше сторонников мягкой монетарной политики и снижения процентных ставок, чем в предыдущие годы.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: ФРС, монетарная политика, процентные ставки

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