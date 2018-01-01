Кризис помогает пенсионному фонду армии Турции

В то время как многие турецкие компании пытаются удержаться на плаву в условиях экономического кризиса, Пенсионный фонд турецких военных (OYAK) готовится к крупной инвестиции в сектор распределения топлива, что говорит о его финансовом благополучии и умелом использовании сложившейся ситуации на рынке.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".На прошлой неделе стало известно, что OYAK согласился заплатить находящемуся в трудном финансовом положении Demiroren Holding около $450 млн за турецкий филиал Total Oil, который управляет сетью из 900 АЗС по всей стране.OYAK - крупнейший пенсионный фонд Турции, который также является кредитным союзом турецкой армии. Согласно существующим правилам все военнослужащие младшего и старшего командного состава (а это 250 тыс. человек) обязаны вступить в OYAK и ежемесячно отчислять 10% от своей зарплаты, что позволяет фонду каждый месяц генерировать до $35 млн.OYAK имеет многомиллиардные инвестиции в различных отраслях национальной экономики, включая производство чугуна, стали и цемента, автомобилестроение, строительство, горнодобывающую промышленность, энергетику, финансы, химическую промышленность, логистические услуги и управление морскими портами.В некоторых секторах фонд превратился в доминирующую силу. Так, предприятия OYAK обеспечивают 25% промышленного производства стали и контролируют 20% автомобильной промышленности. В принадлежащих фонду 60 компаниях занято более 32 тыс. человек. По состоянию на 2015 г. общие экономические ресурсы OYAK оценивались в $25 млрд, а экспорт в 2018 г. достиг $4,7 млрд. Все эти цифры показывают, что OYAK не только кредитный союз турецких военнослужащих, но и крупный конгломерат в турецкой экономике, отмечает Al-Monitor.После неудачной попытки государственного переворота в 2016 г. правительство Реджепа Тайипа Эрдогана начало активную кампанию по замене руководства в связанных с армией организациях. Многие ожидали, что власти возьмут под контроль и все компании OYAK, а затем передадут их бизнесу, близкому к правящей "Партии справедливости и развития" (AKP). Однако этого не случилось. Правительство не тронуло OYAK. Наблюдатели объясняют это исключение двумя основными причинами.Во-первых, несмотря на массовую чистку армии, Эрдоган стремился к союзу с военными. OYAK - символ нового понимания, так как является организацией, которая непосредственно затрагивает экономические интересы, моральный дух и мотивацию военнослужащих. В последние годы зависимость Эрдогана от армии сильно возросла, в первую очередь из-за проведения антитеррористических операций как внутри страны, так и за рубежом.Второй фактор - экономический. Анкара столкнулась с серьезными экономическими проблемами на фоне падения иностранных инвестиций и рецессии в строительном секторе, двигателе экономического роста в предыдущие годы. Ликвидация фонда в нынешних условиях было бы сродни убийству курицы, которая несет золотые яйца. Кроме того, OYAK, который старается не вмешиваться в политику, спасает проблемные инвестиции близких к Эрдогану компаний, к которым также относится и Demiroren Holding.Покупка сети бензозаправок Total Oil позволит OYAK войти в пятерку крупнейших игроков в секторе распределения топлива и моторных масел с долей рынка 8%. Распределение топлива является не только прибыльным, но и очень важным, так как непосредственно влияет на более чем 30 других секторов страны.По мнению аналитиков, OYAK продолжит поглощение компаний в ключевых секторах, что это еще больше усилит влияние турецких военных на экономику. Растущая мощь OYAK в таких важных сферах, как оборонная промышленность и энергетика, несомненно, раздражает близкие к Эрдогану конгломераты. Пока неизвестно, смирится ли президент с ростом OYAK или попытается обуздать его. Но появление или отсутствие препятствий для деятельности фонда в ближайшие месяцы отразится не только на экономике, но и на отношениях Эрдогана с военными.