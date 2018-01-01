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      Трамп подписал новое соглашение о торговле США с Канадой и Мексикой

      21:58Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Новый договор заменит прежнее Североамериканское соглашение о свободной торговле, подписанное в 1994 г. Для вступления в силу новых договоренностей также требуется их утверждение парламентом Канады.

      Американо-мексикано-канадское соглашение (USMCA), подписанное президентом Дональдом Трампом в среду, 29 января, было окончательно одобрено властями Мексики 12 декабря 2019 г. Палата представителей Конгресса США утвердила документ 19 декабря 2019 г. В Сенате США соглашение было одобрено 16 января 2020 г.

      Процесс одобрения нового торгового соглашения в Канаде задержался из-за проведения парламентских выборов, документ был повторно внесен на рассмотрение парламента Канады 27 января. Для его утверждения, как ожидается, потребуется несколько месяцев. При этом соглашение вступил в силу через 90 дней после его утверждения властями Канады. Переговорный процесс по новому торговому соглашению между США, Канадой и Мексикой завершился 30 ноября 2018 г., когда главы стран поставили свои подписи под документом.

      Заключение нового соглашения входило в предвыборную программу Трампа и являлось одним из ключевых пунктов официальной программы его администрации, опубликованной в начале его президентского срока в 2017 г.

      В октябре 2018 г. Дональд Трамп назвал Североамериканское соглашение по свободной торговле "худшей торговой сделкой, которая когда-либо была заключена".

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Канада, Мексика, Дональд Трамп, NAFTA, USMCA

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