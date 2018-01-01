Коронавирус - подарок для медицинских компаний

Бушующий в Китае коронавирус спровоцировал резкий рост акций медицинских компаний.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Котировки акций японского производителя медицинских масок Kawamoto выросли в 4 раза за последние 2 недели.С 16 января стоимость акции компании выросла более чем в 4 раза с 620 иен ($5) до 2591 иен ($23,7). Только за 29 января акции производителя медицинских масок подорожали еще на 23%. В результате рыночная капитализация Kawamoto выросла в 3 раза с $5 млрд до $15,6 млрд.Власти Китая 31 декабря 2019 г. информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 6 тыс. Так, о восьми заболевших сообщило Министерство здравоохранения Тайваня, о 14 — Министерство здравоохранения Таиланда, еще о восьми — власти Гонконга. На сайте ВОЗ доступны данные о зараженных на 28 января, согласно этим данным заражены 4593 человека (из них в Китае - 4537).