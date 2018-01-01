ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Коронавирус - подарок для медицинских компаний

      21:23Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Бушующий в Китае коронавирус спровоцировал резкий рост акций медицинских компаний.

      Котировки акций японского производителя медицинских масок Kawamoto выросли в 4 раза за последние 2 недели.

      С 16 января стоимость акции компании выросла более чем в 4 раза с 620 иен ($5) до 2591 иен ($23,7). Только за 29 января акции производителя медицинских масок подорожали еще на 23%. В результате рыночная капитализация Kawamoto выросла в 3 раза с $5 млрд до $15,6 млрд.

      Власти Китая 31 декабря 2019 г. информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

      По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 6 тыс. Так, о восьми заболевших сообщило Министерство здравоохранения Тайваня, о 14 — Министерство здравоохранения Таиланда, еще о восьми — власти Гонконга. На сайте ВОЗ доступны данные о зараженных на 28 января, согласно этим данным заражены 4593 человека (из них в Китае - 4537).

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: короновирус

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить