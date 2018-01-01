Должны ли США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией?

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29.01 23:19
ФРС оставила ставку на уровне 1,5–1,75%
29.01 22:27
Трамп подписал новое соглашение о торговле США с Канадой и Мексикой
29.01 21:58
Коронавирус - подарок для медицинских компаний
29.01 21:23
В США заявили о "заражении" Китаем альянса "Пяти глаз" при помощи Huawei
29.01 20:57
Кризис помогает пенсионному фонду армии Турции
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Путин: правительство должно быть готово к проникновению коронавируса в Россию
29.01 18:56
Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей
29.01 18:47
Чистая прибыль McDonald's выросла в IV квартале 2019 года на 12%
29.01 18:29
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
29.01 18:08
Мятежники Йемена заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
29.01 17:59
Экспорт "Газпрома" по "Северному потоку" в Европу в 2019 году составил 58,5 млрд
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Apple и General Electric отчитались лучше ожиданий
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В 2019 году в России произвели 31,3 млн тонн молока. Прогноз на 2020 год - 31,6-32 млн тонн
29.01 17:41
General Electric сократила чистый убыток в 2019 году более чем в 4 раза
29.01 17:30
Boeing получил годовой убыток впервые с 1997 года
29.01 17:22
Украина заявила об истощении крупнейших газовых месторождений
29.01 17:21
Доверие потребителей к экономике Франции выросло в январе
29.01 17:20
В "Норникеле" заявили о "пузыре" в биржевых котировках палладия
29.01 17:15
РСХН: в странах Юго-Восточной Азии распространяются АЧС и грипп птиц. К бедам добавился и коронавирус
29.01 16:40
США запретят госструктурам использовать китайские беспилотники
29.01 16:39
Германия повысила прогноз экономического роста на 2020 год
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29.01 15:48
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МВФ: дефицит бюджета Италии превысит целевой показатель, долг не сократится
29.01 15:26
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Рубрики: Ближний Восток, США и Канада
Метки: США, Саудовская Аравия, Мухамед бен Салман
Должны ли США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией?
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