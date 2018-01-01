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      Питер Шифф: цена на золото взлетит, если Берни Сандерс станет президентом

      01:18Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика" Согласно последнему опросу Fox News, Берни Сандерс в последних опросах набирает обороты и уступает только Джо Байдену примерно на 3 п.п. Шифф считает, что президентство Сандерса обернется экономической катастрофой для США, но даст много преимуществ для золота: «Если Сандерс станет президентом в 2020 году, цена на золото взлетит выше $2 тыс. на следующий день после выборов».

      По большому счету, Питер дал понять, что золото взлетит до $2 тыс. еще до выборов, если рынок решит, что Сандерс победит.

      «Победа Сандерса приведет к увеличению государственного дефицита и расширенной печати денег со стороны ФРС, так как нет способа финансировать все расходы, которые начнутся после повышения налогов для богатых. Мы получим налоговые льготы для богатых, но они не дадут доход для оплаты программ».

      Дефицит федерального бюджета скоро может преодолеть отметку в $1 трлн в финансовом 2020 году. Такое было лишь 4 раза за всю историю США, все в результате краха 2008 года. Питер считает, что в случае, если Сандерс победит, дефицит вырастет еще больше.

      «Республиканцы не будут никак противостоять дефициту, который финансировал бы расходы, потому что республиканцы не возражали против дефицита при Трампе. Дефицит может достичь отметки в $3-$4 трлн в год, и печать денег будет проводиться вне графика».

      Что касается коронавируса, Питер отметил, что рынкам есть, о чем беспокоится, кроме этого. Он добавил, что золото росло еще до вспышки болезни, так что это не объясняет, почему цена растет сейчас, хотя драгметаллы считаются безопасным убежищем.

      Питер сказал, что, хотя ФРС приостановила снижение ставок, он считает, что ЦБ в конечном итоге сократит все ставки до нуля, а баланс ФРС «взлетит намного выше, чем $4,5 трлн. Более того, президентство Сандерса лишь усугубит это и ускорит падение доллара.

      «Нет никакого способа, благодаря которому статус доллара, как резервной валюты, пережил бы президентство Сандерса. Америка обеднеет. Уровень жизни взорвется, при этом, печать денег будет сумасшедшей».

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: золото

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