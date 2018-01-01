Акции Facebook рухнули на сообщении о росте издержек

Затраты соцсети за 2019 г. на 51% превысили показатель предыдущего года.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Facebook разочаровала держателей своих ценных бумаг: на постмаркете котировки технологического гиганта упали почти на 7% из-за замедления роста выручки, а также непомерно раздутых затрат.Расходы Facebook за весь 2019 г. составили $46,71 млрд, что на 51% больше, чем в 2018 г. Это совпадает с падением операционной маржи компании, которая снизилась с 45% в 2018 г. до 34% в 2019 г.Facebook сообщила о росте выручки почти на 24,7% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, уже четвертый квартал подряд компания демонстрирует рост менее 30%. Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг объявила, что в настоящее время с компанией работает более 8 млн рекламодателей по сравнению с 7 млн в октябре 2019 г.Прибыль Facebook составила $2,56 на акцию против $2,53, по прогнозу Refinitiv. Выручка составила $21,08 млрд против $20,89 млрд согласно прогнозу Refinitiv. Число ежедневных активных пользователей составило 1,66 млрд человек, а не 1,65 млрд, как ожидала FactSet.Скромные финансовые показатели компании Марка Цукерберга эксперты связывают с бесконечными нападками регуляторов по всему миру а также естественным сокращением кормовой базы для дальнейшей экспансии.