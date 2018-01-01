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      Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины

      03:12Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Советник президента США считает, что тарифы на китайский импорт сохранятся, даже если эпидемия подорвет экономику КНР.

      От США поддержки и сочувствия не дождешься: торговый советник Белого дома Питер Наварро отверг предположение CNBC о том, что в случае чрезвычайного давления эпидемии коронавируса на экономику Китая Вашингтон отменит пошлины на китайский импорт.

      В беседе с ведущим телеканала Карлом Кинтанильи, поинтересовавшимся, что будет, если Китай будет выполнять условия сделки первой фазы, но при этом заявит, что его экономика страдает от коронавируса, советник отметил, что само обсуждение идеи об отмене тарифов "оказывает плохую услугу рынку". При этом Наварро заявил, что слухи идут именно с Уолл-стрит.

      В Китае закрываются офисы, магазины и целые предприятия: страна делает ставку на изоляцию в борьбе со стремительно распространяющимся коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Эксперты уже предупреждают о возможных серьезных нарушениях в цепочках поставок. Причем эффект в любом случае может продлиться до полугода, отмечает CNBC.

      Однако Наварро утверждает, что своими пошлинами Вашингтон борется не с китайскими производителями как таковыми, а с госполитикой "несправедливого субсидирования", с помощью которой китайские госпредприятия "разоряют американские компании и их сотрудников". Кроме того, отметил Наварро, пошлины - залог того, что переговоры по второму этапу сделки продолжатся.

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, пошлины, торговая война, торговое соглашение, Питер Наварро, цепочки поставок, коронавирус, 2019-nCoV

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