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      Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

      03:13Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Акции производителя электромобилей взлетели на 13%.

      Фото: Tesla/Twitter

      Американских инвесторов настолько ободрила отчетность Tesla, что уже после закрытия основных торгов акции детища Илона Маска взлетели на 13%.

      Топливом для первого в истории полета котировок за отметку $600 стали выручка и прибыль производителя: они значительно превзошли и так довольно смелые прогнозы аналитиков.

      Выручка американского автопроизводителя за IV квартал составила $7,38 млрд против $7,02 млрд, которые ожидали аналитики, опрошенные Refinitiv. Прибыль составила $2,14 на акцию.

      За отчетный период автопроизводитель поставил клиентам по всему миру 112 тыс. автомобилей, что оказалось лучшим показателем за всю историю компании. При этом компания озвучила позитивный прогноз по выпуску автомобилей, сообщив, что в 2020 г. поставки должны превысить 500 тыс. единиц.

      Позитив наблюдается и в энергетическом сегменте Tesla: солнечные батареи и системы хранения энергии принесли компании в IV квартале $580 млн. Генерация за этот период составила 54 МВт, увеличившись на 26%. Это принесло компании Маска $436 млн. При этом компания прогнозирует увеличение поставок своих батарей в 2020 г. на 50%.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, отчет, поставки, электромобили, солнечные батареи, Tesla

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