Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

Акции производителя электромобилей взлетели на 13%.

Фото: Tesla/Twitter

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Американских инвесторов настолько ободрила отчетность Tesla, что уже после закрытия основных торгов акции детища Илона Маска взлетели на 13%.Топливом для первого в истории полета котировок за отметку $600 стали выручка и прибыль производителя: они значительно превзошли и так довольно смелые прогнозы аналитиков.Выручка американского автопроизводителя за IV квартал составила $7,38 млрд против $7,02 млрд, которые ожидали аналитики, опрошенные Refinitiv. Прибыль составила $2,14 на акцию.За отчетный период автопроизводитель поставил клиентам по всему миру 112 тыс. автомобилей, что оказалось лучшим показателем за всю историю компании. При этом компания озвучила позитивный прогноз по выпуску автомобилей, сообщив, что в 2020 г. поставки должны превысить 500 тыс. единиц.Позитив наблюдается и в энергетическом сегменте Tesla: солнечные батареи и системы хранения энергии принесли компании в IV квартале $580 млн. Генерация за этот период составила 54 МВт, увеличившись на 26%. Это принесло компании Маска $436 млн. При этом компания прогнозирует увеличение поставок своих батарей в 2020 г. на 50%.