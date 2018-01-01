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      Основатель Victoria's Secret может продать бренд

      03:17Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика" По информации WSJ, Лесли Векснер, возглавляющий компанию с 1963 года, может уйти в отставку.

      Всемирно известная сеть магазинов нижнего белья Victoria's Secret может сменить не только руководителя, но и хозяина. По информации The Wall Street Journal, основатель компании Лесли Векснер, возглавляющий ее с 1963 года, может уйти в отставку, а то и вовсе полностью или частично продать бренд. Векснеру принадлежит 17% акций L Brands, которой, помимо Victoria's Secret, принадлежат такие известные бренды, как PINK и Bath & Body Work.

      Компания давно находится в зоне турбулентности. В прошлом году ее акции подешевели почти на треть (29%). А за прошедшие 5 лет капитализация Victoria's Secret сократилась впятеро: в 2015 году она достигла максимальной отметки в $29 млрд, а сейчас составляет лишь $5,68 млрд.

      В последние годы компания неоднократно подвергалась критике из-за маркетинговой стратегии. Как писали ранее “Вести. Экономика”, на волне хейтинга из-за отказа работать с моделями plus-size и трансгендерами, компанию покинула генеральный директор Victoria's Secret Ян Сигер.

      Векснер пытался как-то спасти ситуацию, однако, по всей видимости, секрет успеха для этого бренда безнадежно утрачен. Только в предновогодние дни в прошлом году его сопоставимые продажи упали на 12%.

      Рубрики: Ретейл, США и Канада

      Метки: США, Victoria's Secret, L Brands, PINK, Bath & Body Work, Лесли Векснер

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