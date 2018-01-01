Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, поезда будут курсировать только по маршруту Москва - Пекин.

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Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."С четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва – Пекин, Пекин – Москва", - цитирует "Интерфакс" заявление вице-премьера. "Ведомостям" Татьяна Голикова уточнила, что речь идет только о пассажирских поездах."Что касается авиационного сообщения, мы договорились, что в течение двух суток Минтранс, МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Россию, и после этого будет принято решение о режиме полетов из КНР и в КНР", - сообщила Голикова.Вице-премьер добавила, что до 1 марта будут продлены меры по закрытию пропускных пунктов на границе с Китаем. "Мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", - сообщила Голикова, пояснив, что решения были приняты оперативным штабом по предупреждению распространения нового коронавируса в России.Граничащие с Китаем российские регионы (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область) закрыли пункты проезда через границу до 7 февраля.О создании этого штаба правительство сообщило 27 января. Он занимается разработкой планов и рекомендаций, а также проводит мониторинг эпидемиологической обстановки в стране.