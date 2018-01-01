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      Пугающая статистика: за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи

      03:26Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". По последним данным, зафиксировано 7 711 случаев заражения. Число летальных исходов выросло до 170.

      Фото: ROLEX DELA PENA/ EPA-EFE

      "По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 29 января по местному времени Государственный комитет по делам здравоохранения зафиксировал 7711 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1370 оцениваются как тяжелые. Число летальных исходов достигло 170", - говорится в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

      За сутки в Китае были установлены 1737 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV и 38 летальных исходов. Из них 37 - в центральной китайской провинции Хубэй, откуда и пошло распространение нового заболевания. Один случай был зафиксирован в юго-западной провинции Сычуань.

      По информации китайского ведомства, число предполагаемых случаев заболевания в КНР к четвергу достигло 12167. Тесно контактировали с зараженными, по данным экспертов, 88693 человека, под медицинским наблюдением находятся 81947 из них.

      Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Тибете - этот автономный округ КНР был последним свободным от заболевания.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", первые случаи заражения на Ближнем Востоке были подтверждены в ОАЭ. Инфицированные пациенты являются членами семьи, которая приехала из китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса. Кроме того, вирус был выявлен в Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Германии, Австралии, Канаде и США.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ОАЭ, эпидемия, распространение, Тибет, коронавирус, 2019-nCoV

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