Нежелательный риск: Lufthansa и American Airlines отменяют полеты в Китай

Они присоединились к уже отказавшимся от опасных полетов авиаперевозчикам, в числе которых British Airways, Lion Air, United Airlines.

Фото: JUSTIN LANE/ EPA-EFE

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Lufthansa и American Airlines решили, что лучше уж рискнуть доходами, чем здоровьем, и отказались летать в Китай, где бушует эпидемия коронавируса.Немецкий перевозчик отложил полеты до 9 февраля, запретив их и своим "дочкам" - Swiss и Austrian Airlines. Каждая компания совершит по последнему рейсу в Поднебесную, чтобы дать возможность вернуться на родину пассажирам и экипажам.American Airlines прекращают перелеты из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай с 9 февраля до 29 марта. Также от некоторых рейсов откажется нидерландская KLM.Отмечу, что ранее решение частично или полностью отменить полеты приняли British Airways, Lion Air, United Airlines, Air Canada и другие перевозчики. Причем делают они это в основном по собственной инициативе, ведь ни Международная организация гражданской авиации, ни Всемирная организация здравоохранения таких рекомендаций пока не давали.Хотя все может измениться в ближайшее время, ведь ВОЗ решила пересмотреть свою позицию по поводу объявления глобальной чрезвычайной ситуации.