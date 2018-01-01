ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Нежелательный риск: Lufthansa и American Airlines отменяют полеты в Китай

      03:32Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Они присоединились к уже отказавшимся от опасных полетов авиаперевозчикам, в числе которых British Airways, Lion Air, United Airlines.

      Фото: JUSTIN LANE/ EPA-EFE

      Lufthansa и American Airlines решили, что лучше уж рискнуть доходами, чем здоровьем, и отказались летать в Китай, где бушует эпидемия коронавируса.

      Немецкий перевозчик отложил полеты до 9 февраля, запретив их и своим "дочкам" - Swiss и Austrian Airlines. Каждая компания совершит по последнему рейсу в Поднебесную, чтобы дать возможность вернуться на родину пассажирам и экипажам.

      American Airlines прекращают перелеты из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай с 9 февраля до 29 марта. Также от некоторых рейсов откажется нидерландская KLM.

      Отмечу, что ранее решение частично или полностью отменить полеты приняли British Airways, Lion Air, United Airlines, Air Canada и другие перевозчики. Причем делают они это в основном по собственной инициативе, ведь ни Международная организация гражданской авиации, ни Всемирная организация здравоохранения таких рекомендаций пока не давали.

      Хотя все может измениться в ближайшее время, ведь ВОЗ решила пересмотреть свою позицию по поводу объявления глобальной чрезвычайной ситуации.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: США, Китай, Lufthansa, American Airlines, Германия, отмена рейсов, коронавирус, 2019-nCoV, Swiss Airlines, Austrian Airlines

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить