"Пузырь" на рынке палладия: хорошо ли это для отрасли?

Финансовые спекулянты создали "пузырь" на рынке палладия, что плохо для отрасли, отмечает ПАО ГМК "Норильский никель", крупнейший в мире производитель этого металла.

Высокий спрос

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Норникель" хочет помочь снятию рыночной напряженности, увеличив продажи слитков, пользующихся инвестиционным спросом, сказал Антон Берлин, директор департамента маркетинга. В прошлом году "Норникель" продал больше палладия в форме порошка своим индустриальным клиентам.Он не стал уточнять, насколько продажи слитков вырастут в этом году, пишет Bloomberg."На рынке образовался "пузырь", - сказал Берлин в интервью в Москве. - Промышленный спрос растет не так быстро, как может показаться по динамике цен".Палладий подорожал на 19% в 2020 г. на фоне опасений, что добывающие компании не смогут увеличить предложение в период роста спроса на более экологичные автомобили.Металл является центральным элементом катализаторов, фильтрующих токсичные выхлопы, и ценится инвесторами в категории "драгоценные металлы".Палладий в порошке является основной продукцией "Норникеля", но этот материал не используют финансовые инвесторы, которые демонстрируют самый высокий спрос на металл. Производя большее количество слитков, компания надеется ослабить волатильность на рынке."Норникель" будет продавать слитки своим обычным клиентам, которые смогут использовать металл в финансовых сделках, например в качестве обеспечения по банковскому финансированию, сказал Берлин.Рекордные цены на палладий возродили опасения, что клиенты начнут искать более дешевые альтернативы, такие как платина. Тем не менее пока признаков того, что это происходит, нет, потому что автопроизводители больше сосредоточены на соблюдении норм по выбросам в производстве электромобилей, сказал Берлин.Добывающая компания также поставит 3 тонны слитков из своего палладиевого фонда, чтобы принести рынку краткосрочное облегчение. В этом году "Норникель" планирует произвести примерно 85 тонн палладия.