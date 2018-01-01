Нефть по $180: когда это произойдет?

Цены на нефть могут взлететь и превысить отметку $180 за баррель, правда, только к 2050 г. Такую оценку представило Минэнерго США.

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН" "Цены находятся в районе $60 за баррель. Возвращаться к $65 они пока не хотят. Играют в основном технические факторы. Цены пробили несколько важных уровней поддержки. Опустились достаточно низко. Плюс есть беспокойство в связи со вспышкой коронавируса, что предполагает замедление роста экономики и соответственно потребления нефти". "Цены находятся в районе $60 за баррель. Возвращаться к $65 они пока не хотят. Играют в основном технические факторы. Цены пробили несколько важных уровней поддержки. Опустились достаточно низко. Плюс есть беспокойство в связи со вспышкой коронавируса, что предполагает замедление роста экономики и соответственно потребления нефти".

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".По его прогнозу, пик нефтедобычи в Штатах придется на 2022 г. Дальнейшая добыча будет сопровождаться высокими издержками, так как легкоизвлекаемые запасы иссякнут. Это и приведет к удорожанию цен на "черное золото". Впрочем, это вопрос будущего, пока же все наоборот: цены на нефть снижаются. Баррель смеси Brent стоит менее $60, и, по оценкам экспертов, цена может еще опуститься.В базовом сценарии, не включающем последствия изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах в будущем, цена за баррель нефти Brent может составить $105, говорится в отчете Минэнерго США.При этом в случае низких издержек добычи и относительно высокого уровня доступности ресурсов цена может опуститься и до $46 за баррель, пишет ТАСС.Пик нефтедобычи в США, по базовому прогнозу министерства, придется на 2022 г., когда она достигнет 14 млн баррелей в сутки.Объемы извлечения нефти будут колебаться около этого уровня вплоть до 2045 г., в связи с тем что сланцевая добыча перейдет в менее продуктивные районы и снизится нефтеотдача скважин.При этом доля сланцевой нефти в общем объеме добычи США достигнет 73% к 2050 г. Как следует из прогноза, после 2045 г. добыча нефти в США начнет снижаться.