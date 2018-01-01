ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ВОЗ подняла вопрос о чрезвычайной ситуации

      03:29Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Пугающая динамика вынуждает специалистов организации пересмотреть решение, принятое неделей раньше, - не объявлять о глобальной ЧС.

      Фото: MARTIAL TREZZINI/EPA-EFE

      Число зафиксированных случаев заражения пневмонией из-за нового коронавируса 2019-nCoV растет уже не на десятки и даже не на сотни в день. Как писали ранее "Вести. Экономика", с 29 на 30 января в Китае было зафиксировано 1737 новых случаев заражения, их общее число достигло 7771. Число летальных исходов выросло до 170.

      Как сообщает SCMP, ситуация вынуждает Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть свой подход. Неделю назад ВОЗ воздержалась от того, чтобы признать эпидемию чрезвычайной ситуацией глобального масштаба. Такую же точку зрения озвучила и ООН, отметив, что говорить о глобальной ЧС слишком рано, но 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для пересмотра своего подхода.

      "Я решил созвать заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил для нового коронавируса завтра (30 января), чтобы узнать, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения имеющей международное значение", - написал в Twitter генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Он добавил, что мир объединяется, чтобы положить конец вспышки заболевания на основании уроков, извлеченных из предыдущих вспышек.

      Объявление чрезвычайного положения позволит ВОЗ обмениваться информацией о распространении заболевания без согласия руководства затронутых стран и выносить временные рекомендации, которым должны следовать государства-участники. Однако такие действия организации могут спровоцировать глобальную панику.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, эпидемия, ВОЗ, коронавирус, 2019-nCoV, глобальная чрезвычайная ситуация, Тедрос Адханом Гебрейесус

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить