IKEA временно закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса
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Производство автомобилей в Великобритании резко снизилось в 2019 году
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Обзор рынка: вирус внес неопределенность
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Темпы роста ВВП Китая могут упасть ниже 5% в I квартале из-за вируса
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Топ-5 туристических направлений, где мечтают отдохнуть россияне
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"Пузырь" на рынке палладия: хорошо ли это для отрасли?
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Нефть по $180: когда это произойдет?
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Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ
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10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году
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Баффетт продает свой медиабизнес
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Boeing озвучила общий ущерб из-за "приземления" 737 MAX
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Нежелательный риск: Lufthansa и American Airlines отменяют полеты в Китай
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ВОЗ подняла вопрос о чрезвычайной ситуации
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Пугающая статистика: за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи
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Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
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Основатель Victoria's Secret может продать бренд
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Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания
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Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины
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Акции Facebook рухнули на сообщении о росте издержек
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Питер Шифф: цена на золото взлетит, если Берни Сандерс станет президентом
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Должны ли США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией?
29.01 23:19
ФРС оставила ставку на уровне 1,5-1,75%
29.01 22:27
Трамп подписал новое соглашение о торговле США с Канадой и Мексикой
29.01 21:58
Коронавирус - подарок для медицинских компаний
29.01 21:23
В США заявили о "заражении" Китаем альянса "Пяти глаз" при помощи Huawei
29.01 20:57
Кризис помогает пенсионному фонду армии Турции
29.01 20:43
Путин: правительство должно быть готово к проникновению коронавируса в Россию
29.01 18:56
Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей
29.01 18:47
Чистая прибыль McDonald's выросла в IV квартале 2019 года на 12%
29.01 18:29
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
29.01 18:08
Мятежники Йемена заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
29.01 17:59
Экспорт "Газпрома" по "Северному потоку" в Европу в 2019 году составил 58,5 млрд
29.01 17:47
Apple и General Electric отчитались лучше ожиданий
29.01 17:46
В 2019 году в России произвели 31,3 млн тонн молока. Прогноз на 2020 год - 31,6-32 млн тонн
29.01 17:41
General Electric сократила чистый убыток в 2019 году более чем в 4 раза
29.01 17:30
Boeing получил годовой убыток впервые с 1997 года
29.01 17:22
Украина заявила об истощении крупнейших газовых месторождений
29.01 17:21
Доверие потребителей к экономике Франции выросло в январе
29.01 17:20
В "Норникеле" заявили о "пузыре" в биржевых котировках палладия
29.01 17:15
РСХН: в странах Юго-Восточной Азии распространяются АЧС и грипп птиц. К бедам добавился и коронавирус
29.01 16:40
США запретят госструктурам использовать китайские беспилотники
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Германия повысила прогноз экономического роста на 2020 год
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Росстат вторую неделю подряд фиксирует нулевую инфляцию
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В чипах Intel обнаружена новая опасная уязвимость
29.01 15:56
British Airways первой остановила все полеты в Китай
29.01 15:51
Страны Ближнего Востока подвергли критике "мирный план" Трампа по Израилю и Палестине
29.01 15:48
Минфин: на выполнение задач из послания Путина дополнительно понадобятся 4,128 трлн рублей
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МВФ: дефицит бюджета Италии превысит целевой показатель, долг не сократится
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Число переводов в Системе быстрых платежей растет на 25% ежемесячно
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Фото: MARTIAL TREZZINI/EPA-EFE
Темпы роста ВВП Китая могут упасть ниже 5% в I квартале из-за вируса
08:53
Нежелательный риск: Lufthansa и American Airlines отменяют полеты в Китай
03:32
ВОЗ подняла вопрос о чрезвычайной ситуации
03:29
Пугающая статистика: за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи
03:26
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
03:23
Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины
03:12
Коронавирус - подарок для медицинских компаний
29.01 21:23
РСХН: в странах Юго-Восточной Азии распространяются АЧС и грипп птиц. К бедам добавился и коронавирус
29.01 16:40
Последствия коронавируса могут потрясти мировую экономику и привести к рецессии
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