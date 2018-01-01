Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ

Минфин в среду успешно разместил новый выпуск облигации федерального займа: спрос оказался высоким.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Погашение госбумаг с переменным купонным доходом позволило Министерству финансов РФ продать максимальный для таких облигаций федерального займа объем на фоне рекордного спроса, пишет Bloomberg.Ведомство разместило на дебютном безлимитном аукционе выпуск ОФЗ-ПК 24021 с погашением в апреле 2024 г. на 36,1 млрд руб. при спросе на 171,6 млрд руб. Цена отсечения составила 100,45% от номинала, что на 5 базисных пунктов ниже цены закрытия во вторник флоатера нового типа с погашением в 2022 г."Основная причина такого спроса - аллоцирование ликвидности после высоких выплат по ОФЗ текущей недели, - сказал агентству по телефону директор департамента анализа рыночной конъюнктуры АО "Газпромбанк" Андрей Кулаков. - Крупнейшая из этих выплат - сегодняшнее погашение и выплата купона по флоатеру серии 29011".В среду Минфин погашает "старый" флоатер, а также выплачивает купоны по госбумагам на общую сумму 279,9 млрд руб. Кроме того, в четверг состоится частичное погашение и выплата купона по выпуску ОФЗ 46023 на 37,9 млрд руб.Другим равнозначным фактором является избыток ликвидности из-за недорасходованных бюджетных средств, говорит портфельный управляющий GICM Asset Management в Москве Федор Бизиков. "Эта инъекция еще не рассосалась с конца прошлого года, а флоатеры - это инструмент, не несущий риска процентных ставок", - отметил он.На втором безлимитном аукционе Минфин продал практически весь доступный остаток шестилетних ОФЗ-ПД 26226, разместив бумаги на 21,9 млрд руб. Спрос достиг 72,3 млрд руб., что позволило установить доходность по цене отсечения на уровне 6,07% c дисконтом к закрытию вторника в 4 базисных пункта.