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      Boeing озвучила общий ущерб из-за "приземления" 737 MAX

      03:43Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Компания учла и производственные расходы, и компенсации, и стоянку самолетов.

      Boeing оценила ущерб, связанный с 737 MAX, в общей сложности в $18,6 млрд. Эта сумма складывается из $9 млрд, о которых производитель отчитался в прошлом году, и $2,6 млрд, которые компания заплатит в качестве компенсации за простой авиаперевозчикам. Кроме того, производственные расходы, связанные с проблемным лайнером, пересмотрены в сторону увеличения: на $2,6 млрд. Теперь они оцениваются в $4 млрд. Плюс Boeing оплачивает стоянку всех самолетов, не отправившихся к своим заказчикам, а также участвует в нескольких судебных разбирательствах.

      "Временное прекращение производства 737 МАХ и постепенное его восстановление в условиях низких темпов производства приведет к производственным расходам в $4 млрд", - приводит пресс-служба Boeing слова нового главы компании Дэйва Кэлхуна.

      Стоимость одного 737 МАХ составляет в среднем $100 млн. После того как все страны запретили полеты на этих лайнерах из-за двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек, многие заказчики начали приостанавливать и расторгать контракты на поставку этих самолетов, а Boeing продолжала их делать: производство было приостановлено только в январе этого года, до этого конвейеры "работали в стол".

      Как писали ранее "Вести. Экономика", накануне авиапроизводитель отчитался о первом с 1997 г. годовом убытке. Чистый убыток Boeing за 2019 г. составил $636 млн, или $1,12 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $10,46 млрд, или $18,05 на акцию, в 2018 г. Финансовый провал руководство компании связывает исключительно с 737 МАХ. При этом глава концерна заявил, что эти плохие новости будут "последними, которые вы услышите про Boeing".

      Заявление более чем оптимистичное, тем более что никакой конкретике по сертификации 737 МАХ пока нет. Есть только расплывчатое "в течение года". Из-за скандала с этим лайнером новинка Boeing, 777Х, впервые совершившая испытательный полет в минувшие выходные, тоже, по всей видимости, будет проходить более тщательные - а значит, и длительные - проверки, прежде чем получит необходимые разрешения. Кроме того, как писали ранее "Вести. Экономика", претензии к Boeing есть у NASA и у ВВС США. Последние недавно заявили, что компания до сих пор до конца не выполнила условия контракта, заключенного еще 9 лет назад.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, убыток, компенсация, ущерб, ВВС США, 737 MAX, производственные расходы

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