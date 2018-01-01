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      Баффетт продает свой медиабизнес

      05:46Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". В прошлом году "волшебник из Омахи" предсказал смерть всем изданиям, кроме крупнейших.

      Фото: LARRY W. SMITH/EPA

      Миллиардер Уоррен Баффетт избавляется от своего медиабизнеса: фонд Berkshire Hathaway продает принадлежащую ему BH Media Group компании Lee Enterprises за $140 млн.

      Как сообщил покупатель, сначала Berkshire одолжит денег Lee. Фонд предоставит на закрытие сделки $576 млн под 9% годовых. На них компания не только купит BH Media Group, но и рефинансирует свои долги. Впрочем, фонд "волшебника из Омахи" отнюдь не спихивает бизнес первому встречному, да еще и за свои деньги: Lee Enterprises управляет газетным бизнесом Berkshire с июля 2018 г. "Нам было совершенно неинтересно продавать группу кому-то другому по одной простой причине — мы считаем, что Lee лучше всех способна справляться с бросаемыми индустрией вызовами", — приводится в пресс-релизе комментарий Баффетта.

      BH Media принадлежат 30 ежедневных изданий, 49 еженедельных изданий и 32 других "печатных продукта", рассредоточенных по 10 американским штатам. В 2019 г. выручка группы по EBITDA составила $47,4 млн. Как отмечает Bloomberg, группе принадлежат настоящие раритеты газетного бизнеса: Omaha World-Herald (газета из родного города Баффетта) и Buffalo News, принадлежавшая миллиардеру больше 40 лет.

      Как отмечает Bloomberg, продажа BH Media не характерный для Баффетта шаг, так как миллиардер предпочитает держаться за купленные активы, хотя в конце 2019 г. Berkshire продал свой страховой бизнес. Зато от таких "старомодных" бизнесов, как, например, продажа пылесосов Kirby через коммивояжеров или издательство энциклопедий World Book, фонд избавляться не спешит.

      Что касается газетного бизнеса, то в прошлом году Уоррен Баффетт заявил, что сокращение количества рекламы приведет к закрытию большинства газет. По его словам, на американском рынке могут остаться только The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

      Рубрики: Финансы, США и Канада

      Метки: США, сделка, Berkshire Hathaway, Уоррен Баффетт, медиабизнес, Lee Enterprises, BH Media Group

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