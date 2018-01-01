10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году

Нидерландская компания Tom Tom Traffic Index поместила Москву на 6-е место рейтинга загруженных городов мира в 2019 г.

1. Бангалор, Индия



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 115%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 98%.



Утром пробки отнимают у жителей Бангалора 29 минут, а вечером – 35 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер пятницы. За год жители Бангалора потеряли в пробках 243 часа, или 10 дней 3 часа. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 61 шапку и 11 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 71%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 115%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 98%.Утром пробки отнимают у жителей Бангалора 29 минут, а вечером – 35 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер пятницы. За год жители Бангалора потеряли в пробках 243 часа, или 10 дней 3 часа. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 61 шапку и 11 свитеров.

2. Манила, Филиппины



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 128%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 95%.



Утром пробки отнимают у жителей Манилы 29 минут, а вечером – 38 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер пятницы.



За год жители Боготы потеряли в пробках 257 часов, или 10 дней 17 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 64 шапки и 12 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 71%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 128%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 95%.Утром пробки отнимают у жителей Манилы 29 минут, а вечером – 38 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер пятницы.За год жители Боготы потеряли в пробках 257 часов, или 10 дней 17 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 64 шапки и 12 свитеров.

3. Богота, Колумбия



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 110%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 93%.



Утром пробки отнимают у жителей Боготы 28 минут, а вечером – 33 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время недели – вечер вторника.



За год жители Боготы потеряли в пробках 230 часов, или 9 дней 14 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 58 шапок и 10 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 68%. По сравнению с 2018 г. этот показатель вырос на 5%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 110%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 93%.Утром пробки отнимают у жителей Боготы 28 минут, а вечером – 33 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время недели – вечер вторника.За год жители Боготы потеряли в пробках 230 часов, или 9 дней 14 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 58 шапок и 10 свитеров.

4. Мумбаи, Индия



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 103%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 80%.



Утром пробки отнимают у жителей Мумбаи 24 минуты, а вечером – 31 минуту на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер пятницы, когда люди едут с работы домой. За год жители Мумбаи потеряли в пробках 209 часов, то есть 8 дней 17 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 52 шапки и 10 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 65%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 103%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 80%.Утром пробки отнимают у жителей Мумбаи 24 минуты, а вечером – 31 минуту на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер пятницы, когда люди едут с работы домой. За год жители Мумбаи потеряли в пробках 209 часов, то есть 8 дней 17 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 52 шапки и 10 свитеров.

5. Пуна, Индия



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 99%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 70%.



Утром пробки отнимают у жителей Пуны 21 минуту, а вечером – 30 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер четверга. За год жители Пуны потеряли в пробках 193 часа, то есть 8 дней 1 час. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 48 шапок и 9 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 59%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 99%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 70%.Утром пробки отнимают у жителей Пуны 21 минуту, а вечером – 30 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер четверга. За год жители Пуны потеряли в пробках 193 часа, то есть 8 дней 1 час. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 48 шапок и 9 свитеров.

6. Москва и Московская область, Россия



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 108%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 87%.



Утром пробки отнимают у жителей Подмосковья 26 минут, а вечером – 32 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер четверга. За год жители Москвы и области потеряли в пробках 225 часов, то есть 9 дней 9 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 56 шапок и 10 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 59%. По сравнению с 2018 г. этот показатель вырос на 3%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 108%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 87%.Утром пробки отнимают у жителей Подмосковья 26 минут, а вечером – 32 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер четверга. За год жители Москвы и области потеряли в пробках 225 часов, то есть 9 дней 9 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 56 шапок и 10 свитеров.

7. Лима, Перу



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 101%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 81%.



Утром пробки отнимают у жителей Лимы 24 минуты, а вечером – 30 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время недели – вечер пятницы. За год жители Лимы потеряли в пробках 209 часов, то есть 8 дней 17 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 52 шапки и 10 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 57%. По сравнению с 2018 г. этот показатель снизился на 1%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 101%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 81%.Утром пробки отнимают у жителей Лимы 24 минуты, а вечером – 30 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время недели – вечер пятницы. За год жители Лимы потеряли в пробках 209 часов, то есть 8 дней 17 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 52 шапки и 10 свитеров.

8. Нью-Дели, Индия



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 94%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 72%.



Утром пробки отнимают у жителей Нью-Дели 22 минуты, а вечером – 28 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер пятницы. За год жители Нью-Дели потеряли в пробках 190 часов, то есть 7 дней 22 часа. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 48 шапок и 9 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 56%. По сравнению с 2018 г. этот показатель снизился на 2%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 94%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 72%.Утром пробки отнимают у жителей Нью-Дели 22 минуты, а вечером – 28 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер пятницы. За год жители Нью-Дели потеряли в пробках 190 часов, то есть 7 дней 22 часа. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 48 шапок и 9 свитеров.

9. Стамбул, Турция



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 114%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 80%.



Утром пробки отнимают у жителей Стамбула 24 минуты, а вечером – 34 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер пятницы. За год жители Стамбула потеряли в пробках 225 часов, то есть 9 дней 9 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 56 шапок и 10 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 55%. По сравнению с 2018 г. этот показатель вырос на 2%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 114%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 80%.Утром пробки отнимают у жителей Стамбула 24 минуты, а вечером – 34 минуты на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер пятницы. За год жители Стамбула потеряли в пробках 225 часов, то есть 9 дней 9 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 56 шапок и 10 свитеров.

10. Джакарта, Индонезия



Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.



Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 87%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 62%.



Утром пробки отнимают у жителей Джакарты 19 минут, а вечером – 26 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.



Самое загруженное время – вечер четверга. За год жители Джакарты потеряли в пробках 174 часа, то есть 7 дней 6 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 44 шапки и 8 свитеров. Уровень загруженности дорог в городе – 53%.Самое загруженное время дня на дорогах – это вечер.Здесь время, необходимое на дорогу, вырастает на 87%, в то время как утренние пробки увеличивают время на дорогу на 62%.Утром пробки отнимают у жителей Джакарты 19 минут, а вечером – 26 минут на каждые полчаса дороги до места назначения.Самое загруженное время – вечер четверга. За год жители Джакарты потеряли в пробках 174 часа, то есть 7 дней 6 часов. За это время, по мнению составителей отчета, можно было бы связать 44 шапки и 8 свитеров.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Исследователи проанализировали дорожную ситуацию в 403 городах 56 стран мира.Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самыми загруженными дорогами в 2019 г.