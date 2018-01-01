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      Топ-5 туристических направлений, где мечтают отдохнуть россияне

      08:05Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал о том, в каких регионах нашей страны мечтают отдохнуть россияне в новом году

      Крым

      На территории Крыма находится 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет 158 тыс. мест. Немалую вместимость в Крыму также представляет собой частный сектор. В Крыму можно найти множество домов отдыха, санаториев, пансионатов, лагерей (например, "Артек"), различных гостиниц от самых простых до пятизвездочных.

      В Крыму находится множество достопримечательностей. Территориально они расположены неравномерно, в основном сосредоточены на Южном берегу (ЮБК), в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова (район Судака-Феодосии).

      Все объекты можно условно разделить на исторические памятники, архитектурные памятники, памятники садово-паркового искусства, уникальные природные объекты и другие интересные объекты. О многих достопримечательностях рассказывают местные легенды.

      Байкал

      Попасть на Байкал можно разными путями. Как правило, желающие посетить его сначала отправляются в один из ближайших крупных городов: Иркутск, Улан-Удэ или Северобайкальск, чтобы оттуда уже более детально планировать свой маршрут. Проезжая по Транссибирской магистрали между Иркутском и Улан-Удэ, можно часами любоваться видами озера, простирающегося прямо за окном поезда.

      На берегу Байкала находятся города Слюдянка и Байкальск. В Слюдянке расположен железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора. В Байкальске имеется горнолыжная трасса, в летнее время работает подъемник, в солнечную погоду можно увидеть противоположную сторону озера с отрогами Байкальского хребта.

      На восточном берегу особой популярностью пользуется Баргузинский залив, рядом с которым продолжается строительство туристско-рекреационной зоны "Байкальская гавань".

      Алтайский край

      По данным Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, в настоящее время в регионе функционируют 770 туристических предприятий, в том числе 545 коллективных средств размещения с общим количеством мест в 45 тыс. Из них круглогодичных — около 17 тыс., 41 санаторно-курортное учреждение на 9 тыс. мест размещения.

      В крае расположены курорт федерального значения Белокуриха, развиваемые туристско-рекреационные зоны "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета". Другие популярные места отдыха в крае: соленые озера на западе края (Яровое, Завьяловский район), предгорные районы (Алтайский, Курьинский, Змеиногорский).

      Сочи

      На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе 42 новых отеля под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.).

      Открыты 183 пляжных территории, действуют более 100 туристических объектов, работают порядка 70 экскурсионных компаний.

      Санкт-Петербург

      Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

      На сохранение объектов культурного наследия направлена в том числе программа сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, туризм, отдых, направления

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