Топ-5 туристических направлений, где мечтают отдохнуть россияне

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал о том, в каких регионах нашей страны мечтают отдохнуть россияне в новом году

Крым



В Крыму находится множество достопримечательностей. Территориально они расположены неравномерно, в основном сосредоточены на Южном берегу (ЮБК), в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова (район Судака-Феодосии).



Все объекты можно условно разделить на исторические памятники, архитектурные памятники, памятники садово-паркового искусства, уникальные природные объекты и другие интересные объекты. О многих достопримечательностях рассказывают местные легенды. На территории Крыма находится 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет 158 тыс. мест. Немалую вместимость в Крыму также представляет собой частный сектор. В Крыму можно найти множество домов отдыха, санаториев, пансионатов, лагерей (например, "Артек"), различных гостиниц от самых простых до пятизвездочных.В Крыму находится множество достопримечательностей. Территориально они расположены неравномерно, в основном сосредоточены на Южном берегу (ЮБК), в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова (район Судака-Феодосии).Все объекты можно условно разделить на исторические памятники, архитектурные памятники, памятники садово-паркового искусства, уникальные природные объекты и другие интересные объекты. О многих достопримечательностях рассказывают местные легенды.

Байкал



На берегу Байкала находятся города Слюдянка и Байкальск. В Слюдянке расположен железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора. В Байкальске имеется горнолыжная трасса, в летнее время работает подъемник, в солнечную погоду можно увидеть противоположную сторону озера с отрогами Байкальского хребта.



На восточном берегу особой популярностью пользуется Баргузинский залив, рядом с которым продолжается строительство туристско-рекреационной зоны "Байкальская гавань". Попасть на Байкал можно разными путями. Как правило, желающие посетить его сначала отправляются в один из ближайших крупных городов: Иркутск, Улан-Удэ или Северобайкальск, чтобы оттуда уже более детально планировать свой маршрут. Проезжая по Транссибирской магистрали между Иркутском и Улан-Удэ, можно часами любоваться видами озера, простирающегося прямо за окном поезда.На берегу Байкала находятся города Слюдянка и Байкальск. В Слюдянке расположен железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора. В Байкальске имеется горнолыжная трасса, в летнее время работает подъемник, в солнечную погоду можно увидеть противоположную сторону озера с отрогами Байкальского хребта.На восточном берегу особой популярностью пользуется Баргузинский залив, рядом с которым продолжается строительство туристско-рекреационной зоны "Байкальская гавань".

Алтайский край



В крае расположены курорт федерального значения Белокуриха, развиваемые туристско-рекреационные зоны "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета". Другие популярные места отдыха в крае: соленые озера на западе края (Яровое, Завьяловский район), предгорные районы (Алтайский, Курьинский, Змеиногорский). По данным Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, в настоящее время в регионе функционируют 770 туристических предприятий, в том числе 545 коллективных средств размещения с общим количеством мест в 45 тыс. Из них круглогодичных — около 17 тыс., 41 санаторно-курортное учреждение на 9 тыс. мест размещения.В крае расположены курорт федерального значения Белокуриха, развиваемые туристско-рекреационные зоны "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета". Другие популярные места отдыха в крае: соленые озера на западе края (Яровое, Завьяловский район), предгорные районы (Алтайский, Курьинский, Змеиногорский).

Сочи



Открыты 183 пляжных территории, действуют более 100 туристических объектов, работают порядка 70 экскурсионных компаний. На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе 42 новых отеля под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.).Открыты 183 пляжных территории, действуют более 100 туристических объектов, работают порядка 70 экскурсионных компаний.

Санкт-Петербург



Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.



На сохранение объектов культурного наследия направлена в том числе программа сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.На сохранение объектов культурного наследия направлена в том числе программа сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".