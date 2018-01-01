Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,8-62,9 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,89 руб., повысившись на 34,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 69,23 руб. - это на 36 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 35,31 коп. до 65,74 руб.Нефть дешевеет в четверг, поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса и роста запасов в США оказывают давление на котировки.Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск упала на 1,2% и составила $58,18 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 1,2% до $52,7 за баррель.Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США накануне сообщило, что запасы нефти в стране за неделю по 24 января увеличились на 3,5 млн баррелей. Запасы бензина выросли 12-ю неделю подряд и достигли рекордно высокого уровня - 261,2 млн баррелей.