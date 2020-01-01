ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Производство автомобилей в Великобритании резко снизилось в 2019 году

      09:31Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Производство автомобилей в Великобритании в прошлом году сократилось максимальными темпами со времен рецессии 2008-2009 гг. на фоне падения экспорта и спроса на автомобили с дизельным двигателем.

      Фото: EPA/HANDOUT

      Британское "Общество производителей и продавцов автомобилей" (SMMT) сообщило, что производство автомобилей в стране в 2019 г. упало на 14,2% до 1,3 млн единиц. Снижение наблюдается третий год подряд.

      В декабре производство автомобилей в Великобритании сократилось на 6,4% в годовом выражении до 73,08 тыс. единиц.

      Ссылки по теме

      "На объем производства повлияли многочисленные факторы, в том числе ослабление потребительского и делового доверия внутри страны, снижение спроса на ключевых зарубежных рынках, ряд существенных изменений в производстве моделей и уход от дизельного топлива по всей Европе", - говорится в сообщении SMMT.

      Закрытие заводов весной и осенью для смягчения перебоев, вызванных ожидавшимся выходом Великобритании из ЕС 29 марта и 31 октября, также оказало заметное влияние, отметило SMMT.

      Инвестиции, однако, почти удвоились до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) из-за решения Jaguar Land Rover производить электромобили в Великобритании.

      "Учитывая неопределенность, с которой столкнулся сектор, крайне важно восстановить нашу глобальную конкурентоспособность, и начать необходимо с амбициозного соглашения о свободной торговле с Европой, которое гарантирует, что вся автомобильная продукция может быть куплена и продана без пошлин или дополнительных обременений", - заявил исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Лондон и Брюссель 3 марта приступят к обсуждению дальнейших взаимоотношений после выхода Великобритании из состава ЕС.

      Несмотря на выход Великобритании из Евросоюза, соглашения о едином рынке и Таможенном союзе между сторонами будут сохраняться вплоть до 31 декабря 2020 г. в рамках ранее согласованного переходного периода по заключению новых договоренностей.

      Рубрики: Европа, Транспорт и туризм

      Метки: автомобили, Великобритания, SMMT, Brexit

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить