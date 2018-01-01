ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Темпы роста ВВП Китая могут упасть ниже 5% в I квартале из-за вируса

      08:53Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Темпы экономического роста в Китае могут упасть до 5% или даже ниже из-за вспышки нового типа коронавируса, что может подтолкнуть власти к введению дополнительных стимулирующих мер, заявил экономист Академии общественных наук КНР Чжан Минь.

      Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

      Вспышка коронавируса может сократить рост ВВП в I квартале примерно на 1 процентный пункт, цитирует Чжана журнал Caijing.

      "Рост ВВП в I квартале 2020 г. может составить около 5%, и мы не можем исключить возможность падения ниже 5%", - предупредил экономист. Он пояснил, что его прогноз основан на предположении, что вспышка достигнет пика в начале-середине февраля и завершится к концу марта.

      Оценки Академии общественных наук КНР часто служат рекомендацией для китайских политиков. Однако мнение Чжана может не полностью совпадать с мнением правительства, которое еще не представило никаких оценок.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по последним данным, зафиксировано более 7,7 тыс. случаев заражения новым вирусом. Число летальных исходов выросло до 170.

      Ссылки по теме

      Власти Китая ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

      По оценкам Чжана, влияние нового коронавируса на экономику Китая может быть значительно больше, чем воздействие эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 гг. Сейчас экономика Китая больше зависит от сферы услуг и потребления, чем в то время, пояснил Чжан.

      Правительство, вероятно, усилит поддержку экономики, что может увеличить годовой дефицит бюджета до более чем 3% ВВП в 2020 г., считает Чжан. Народный банк Китая может еще больше сократить норму обязательных резервов для банков и снизить процентные ставки, прогнозирует экономист.

      По его словам, темпы экономического роста могут восстановиться позднее в этом году, в результате чего годовой рост составит 5,7%.

      В 2019 г. экономика Китая, вторая по величине в мире, выросла на 6,1%, минимальными темпами с 1990 г.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, вирус, коронавирус

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить