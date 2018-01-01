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      Безработица в еврозоне снизилась до минимума с 2008 года

      14:11Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Безработица в 19 странах еврозоны в декабре 2019 г. снизилась до 7,4% и достигла самого низкого уровня с мая 2008 г., свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

      Фото: EPA/JAN WOITAS

      Месяцем ранее безработица составляла 7,5%.

      Количество безработных в еврозоне в декабре сократилось на 34 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 12,251 млн человек.

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      В 28 странах ЕС уровень безработицы снизился с 6,3% до 6,2%. Это минимальный показатель с начала наблюдений в январе 2000 г. Количество безработных в ЕС сократилось на 80 тыс. по сравнению с ноябрем до 15,475 млн человек.

      Самые низкие показатели безработицы в Европе в декабре наблюдались в Чехии (2%), а также в Германии и Нидерландах (3,2% в обеих странах).

      Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции: 16,6% по состоянию на октябрь 2019 г. (последние доступные данные), на втором месте Испания - 13,7%.

      Безработица во Франции в прошлом месяце составила 8,4%, как и в ноябре. Показатель безработицы в Италии остался на уровне 9,8%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", глава Европейского центрального банка Кристин Лагард по итогам заседания совета управляющих на прошлой неделе заявила, что продолжающийся, хотя и замедляющийся, рост занятости и повышение заработной платы продолжают поддерживать устойчивость экономики еврозоны.

      По итогам январского заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: Греция, еврозона, Италия, Испания, ЕС, безработица, Франция, Германия

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