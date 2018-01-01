Обзор рынка: вирус внес неопределенность

В среду высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправленно. Хорошая отчетность Apple дала основания для некоторого улучшения внешнего фона к началу торгов, но связанные с "уханьским вирусом" опасения пока остаются сдерживающим фактором для инвесторов, препятствуя восстановлению восходящего тренда на рынках акций, включая российский. В итоге акции "Транснефти" (TRNFP) подешевели на 1,6%, "Газпрома" (GAZP) – на 1,3%, "Аэрофлота" (AFLT) – на 0,7%. Тем временем в плюсе закрылись "НОВАТЭК" (NVTK, +2,6%), "Магнит" (MGNT, +1,8%), "Сургутнефтегаз" (SNGS, +1,1%).

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Электроцинка" (ELTZ) подорожали на 39,4%, "Ярославнефтеоргсинтеза" (JNOS) – на 9,6%, МОЭСК (MSRS) – на 6,8%, ДЗРД (DZRD) – на 6,6%.Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается снижение.Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Несмотря на сравнительно мягкий тон выступления главы ФРС США по итогам заседания комитета по открытым рынкам и поток отчетности американских корпораций в среднем лучше прогнозов, трейдеры на мировых рынках по-прежнему отдают предпочтение защитным активам, что во многом объясняется неопределенностью в отношении масштабов влияния нового коронавируса на экономику (по последним данным, зафиксировано более 7700 случаев заражения вирусом 2019-nCoV и 170 летальных исходов). На валютном рынке с позиций технического анализа формируется новый консолидационный диапазон по паре доллар/рубль, в начале торгов возможно закрепление пары выше отметки 62,5.