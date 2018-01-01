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      IKEA временно закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

      09:38Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Торговая сеть IKEA временно закрыла все магазины в Китае из-за распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщается в заявлении компании.

      "После приостановки работы некоторых торговых центров и сокращения рабочих часов IKEA решила временно прекратить работу всех офлайн-магазинов сети в Китае с 30 января 2020 года", - поясняется в заявлении.

      О времени возобновления работы торговых точек не сообщается.

      IKEA владеет в Китае сетью из 30 магазинов, в которых работают 14 тыс. человек. Неделю назад в городе Ухане был закрыт первый универмаг компании. IKEA также ввела временный запрет для сотрудников на деловые поездки в эту страну и из нее, сообщил ТАСС. В среду компания Ingka, которая занимается эксплуатацией 90% всех универмагов IKEA, объявила о временном закрытии половины магазинов сети на территории КНР.

      К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711, 170 человек умерли.

      31 декабря 2019 г. Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 16 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: IKEA, ИКЕА, короновирус

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