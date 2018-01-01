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      Заседание Банка Англии: чего ждать от Карни?

      10:10Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Банк Англии может снизить процентные ставки впервые более чем за три года в четверг, за день до выхода Великобритании из Европейского союза, пишет Reuters.

      Глава Банка Англии Марк Карни. Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER

      Британскому центробанку предстоит сопоставить разочаровывающие показатели экономического роста в конце прошло года и первые признаки того, что решительная победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на декабрьских выборах повысила доверие.

      Финансовые рынки в среду оценивали в 45% вероятность того, что Комитет по монетарной политике Банка Англии снизит базовую ставку с 0,75% до 0,5%.

      Экономисты, опрошенные Reuters две недели назад, прогнозировали, что шесть из девяти членов комитета проголосуют за сохранение ставки на прежнем уровне.

      Два члена комитета - Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел - голосовали за снижение ставки с ноября. С тех пор комментарии главы Банка Англии Марка Карни и двух других членов Комитета по монетарной политике усилили ожидания относительно снижения ставки.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Карни ранее в этом месяце заявил, что у центробанка достаточно возможностей для принятия мер в случае необходимости. Члены Комитета по монетарной политике Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро предупредили, что могут присоединиться к двум своим коллегам, выступающим за снижение стоимости заимствований.

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      Банк Англии не снижал ставки с 2016 г., будучи одним из немногих крупных центральных банков, которые поддерживали ставки в 2019 г. стабильными, несмотря на то что экономические перспективы Великобритании были омрачены неопределенностью вокруг Brexit. Последние экономические данные говорят о том, что Банк Англии может позволить себе сохранить выжидательный подход.

      ВВП Великобритании в ноябре сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении ВВП в ноябре вырос всего на 0,6%, минимальными темпами с июня 2012 г.

      Между тем, рынок труда остается сильным, и деловые настроения восстановились после победы партии Джонсона на выборах 12 декабря.

      В то время как риск "жесткого" Brexit сократился, удар по торговле в конце года по-прежнему возможен. Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из ЕС должен истечь 31 декабря 2020 г. независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с Евросоюзом до этого времени.

      Сегодняшнее заседание по монетарной политике Банка Англии станет последним под руководством Марка Карни. 16 марта 2020 г. Карни сменит на посту главы центробанка нынешний глава Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бэйли.

      Итоги заседания Банка Англии будут обнародованы в 15:00 мск.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: ставка, Великобритания, Банк Англии, заседание, денежно-кредитная политика, Марк Карни

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