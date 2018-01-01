Мировой спрос на ювелирные изделия в 2019 году снизился на 6%

Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 г. сократился на 6% и составил 2,107 тыс. тонн, сообщается в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото".

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Резкий рост цен на золото во второй половине года привел к сокращению мирового спроса на ювелирные изделия", -Одни из крупнейших рынков ювелирных изделий из золота - Китай и Индия - повлияли на спрос.Спрос в Китае в 2019 г. снизился на 7% до 637,3 тонны. Замедление экономики, рост инфляции, глобальные торговые споры, рост цен на золото и смещение вкусов молодого поколения в сторону более легких ювелирных изделий модного дизайна способствовали снижению спроса в 2019 г.Спрос в Индии упал на 9% до 544,6 тонны.В целом сумма, которую потребители в мире потратили на золото, увеличилась в 2019 г. В долларовом выражении спрос на золотые украшения вырос на 3% до пятилетнего максимума $94,3 млрд. Во многом это произошло благодаря росту спроса в IV квартале на 9% (год к году), который достиг $27,8 млрд - семилетнего максимума.Спрос на ювелирные изделия в IV квартале упал до самого низкого уровня с 2011 г. - на 10% до 584,5 тонны.Слабость спроса была вызвана главным образом резким скачком цен на золото в III квартале.В итоге мировой спрос на золото в IV квартале упал снизился 19% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее до 1,045 тыс. тонн, а потребительский спрос - упал на 11,4% до 825 тонн.