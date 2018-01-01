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      Темп роста объема "займов до зарплаты" снизился в 2 раза

      10:08Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Темп роста объема микрозаймов снизился вдвое - до 13,9% в IV квартале 2019 г. с 62% за этот же период 2018 г., а количество выданных займов увеличилось за 2019 г. только на 3% против роста на 64% в 2018 г., подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

      Фото: ТАСС

      Объем выданных микрозаймов в IV квартале 2019 г. составил 66,7 млрд руб., в том же периоде 2018 г. - 58,6 млрд руб., в конце 2017 г. - 36,1 млрд руб., в конце 2016 г. - 28,6 млрд руб.

      Количество микрозаймов за отчетный период прошлого года равнялось 4,8 млн ссуд, за IV квартал 2018 г. - 4,6 млн, в 2017 г. - 2,8 млн, в 2016 г. - 2,4 млн.

      Снижение темпов выдачи микрозаймов стало следствием роста регуляторного давления ЦБ РФ на этот сегмент рынка, заявил ТАСС глава компании "Эквифакс" Олег Лагуткин. По словам Лагуткина, к ограничениям рынок стал готовиться заранее и практически полностью отказался от наиболее рискового сегмента - "займов до зарплаты".

      База "Эквифакса" включает в себя более 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц.

      ЦБ ужесточил регулирование в сфере микрофинансового кредитования в начале прошлого года. С 1 июля регулятор ограничил ставку по микрокредитам на уровне 1% в день. Кроме того, до 31 декабря 2019 г. МФО не могут начислять по микрозайму проценты, которые превышают сумму первоначального займа в два раза, а с 2020 г. - в 1,5 раза. Также МФО наряду с банками обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. руб.

      Рубрики: Финансы

      Метки: МФО, экономика РФ, микрозайм, займы до зарплаты

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