Изобретение, достойное Нобелевской премии: ученые в России создали разлагаемый в природе пластик

Ученые Российского экономического университета им. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) создали материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде. Статья о прорывном изобретении вышла в научном журнале Inorganic Materials: Applied Research.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Несмотря на растущую проблему пластикового загрязнения в мире, биоразлагаемые полимеры применяют сегодня только в ряде областей медицины и биологии. Основная масса производимого во всем мире пластика остается неразлагаемой, десятки лет сохраняясь в окружающей среде.Ученые РЭУ им. Плеханова провели ряд успешных опытов по изменению структуры полиэтилена, им удалось добиться эффекта биоразложения, сохранив при этом стоимость и свойства полиэтилена на уровне обычных пластиков, отмечает РИА "Новости"."Придание пористости и введение наполнителей природного происхождения - измельченной древесины или крахмала - позволяют создать водопоглащающую среду, в которой быстро размножаются главные агенты разложения - микроорганизмы", - пояснил заведующий кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ Анатолий Попов.Разработанный композиционный материал не имеет аналогов в мире. Испытания, в том числе в грунте, показали успешность выбранного подхода. "При механическом тестировании материал продемонстрировал оптимальные эксплуатационные характеристики, а натурные испытания в грунте выявили за три года снижение массы образца на 20%", - подчеркнула соавтор исследования Елена Григорьева.Ученые намерены подробнее изучить влияние окружающей среды на разложение, а также определить влияние органических наполнителей на свойства полимера, что позволит подготовить технологию к выходу на рынок.