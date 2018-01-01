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      Группа французских граждан изъявила желание переехать в Крым

      10:19Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Группа французских граждан - потомков тех, кто эмигрировал в свое время из Крыма, - изъявила желание переехать на полуостров, заявил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

      С просьбой о содействии в парламент Крыма обратилась представитель национальной культурной автономии французов Крыма. "Поступила инициатива от группы граждан Франции, потомков эмигрантов, покинувших Крым в 1920-х гг., приехать обратно на постоянное место жительства. Мы уже оговорили возможный формат встречи", - отметил Гемпель в интервью РИА "Новости".

      В этом году группа граждан Франции посетит полуостров. "Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора", - подчеркнул Гемпель.

      Гемпель заявил ранее, что с просьбой о содействии в переезде в Крым обратились почти 500 граждан Германии.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Франция, история, эмигрант, Крым, место жительства

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