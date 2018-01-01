Группа французских граждан изъявила желание переехать в Крым

Группа французских граждан - потомков тех, кто эмигрировал в свое время из Крыма, - изъявила желание переехать на полуостров, заявил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".С просьбой о содействии в парламент Крыма обратилась представитель национальной культурной автономии французов Крыма. "Поступила инициатива от группы граждан Франции, потомков эмигрантов, покинувших Крым в 1920-х гг., приехать обратно на постоянное место жительства. Мы уже оговорили возможный формат встречи", - отметил Гемпель в интервью РИА "Новости".В этом году группа граждан Франции посетит полуостров. "Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора", - подчеркнул Гемпель.Гемпель заявил ранее, что с просьбой о содействии в переезде в Крым обратились почти 500 граждан Германии.