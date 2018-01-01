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      Deutsche Bank получил больший, чем ожидалось, убыток из-за расходов на реструктуризацию

      11:29Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Deutsche Bank AG сообщил об убытке по итогам 2019 г., поскольку крупнейший коммерческий банк Германии проводит масштабную программу реструктуризации.

      Фото: EPA-EFE/ARMANDO BABANI

      Чистый убыток банка в прошлом году составил €5,265 млрд против чистой прибыли в размере €341 млн годом ранее. Выручка сократилась на 8% и составила €23,165 млрд.

      В IV квартале 2019 г. убыток Deutsche Bank увеличился до €1,483 млрд по сравнению с €409 млн за аналогичный период предыдущего года. Выручка сократилась на 4% до €5,349 млрд.

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      Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали квартальный убыток на уровне €1 млрд и годовой на уровне €5 млрд.

      Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) банка составил 13,6%, не изменившись по сравнению с IV кварталом 2018 г.

      Численность сотрудников банка в прошлом году сократилась на 4,1 тыс. до 87,6 тыс. человек.

      В отчете Deutsche Bank отмечается, что чистый убыток за 2019 г. был "полностью обусловлен последствиями трансформации".

      Как сообщали "Вести.Экономика", в июле Deutsche Bank объявил, что он откажется от торговых операций с акциями, сократит инвестиционно-банковские операции и тысячи рабочих мест в рамках масштабного плана реструктуризации для повышения прибыльности.

      К 2022 г. Deutsche Bank сократит 18 тыс. рабочих мест, численность персонала банка во всем мире составит около 74 тыс. человек. Банк также планирует к 2022 г. сократить скорректированные расходы на четверть до €17 млрд. Ожидается, что реструктуризация обойдется банку в €7,4 млрд к концу 2022 г.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Deutsche Bank, выручка, убыток, Германия

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