Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии

Россия внесет в 2020 г. в фонд Всемирной продовольственной программы ООН сумму до $20 млн для продовольствия населению Сирии, сообщается в распоряжении правительства РФ № 131-р.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Внести в 2020 году за счет средств федерального бюджета единовременный добровольный целевой взнос Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до $20 млн на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта "Предоставление продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии", - сообщается, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.МИД поручено проинформировать власти Сирии о принятом решении, МЧС - согласовать со Всемирной продовольственной программой ООН условия и порядок закупки на российском рынке и поставки в Сирию продовольствия.