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      Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии

      12:32Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Россия внесет в 2020 г. в фонд Всемирной продовольственной программы ООН сумму до $20 млн для продовольствия населению Сирии, сообщается в распоряжении правительства РФ № 131-р.

      "Внести в 2020 году за счет средств федерального бюджета единовременный добровольный целевой взнос Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до $20 млн на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта "Предоставление продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии", - сообщается в распоряжении правительства РФ, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

      МИД поручено проинформировать власти Сирии о принятом решении, МЧС - согласовать со Всемирной продовольственной программой ООН условия и порядок закупки на российском рынке и поставки в Сирию продовольствия.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: ООН, Сирия, правительство РФ, гуманитарный груз

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