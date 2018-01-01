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      Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке

      12:49Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

      Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

      "На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано, но мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел совещание на эту тему. Мы докладываем ему в ежедневном режиме. Я также провел совещание о комплексе мер по предупреждению коронавирусной инфекции и готовности нашей системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи. Для координации этой работы был подписан документ, чтобы создать оперативный штаб, который возглавила Татьяна Алексеевна Голикова. Он действует в круглосуточном режиме", - сказал премьер, открывая заседание правительства

      "Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", - отметил Мишустин.

      В конце декабря 2019 г. в китайском Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. К утру четверга количество заболевших превысило 7,7 тыс., не менее 170 человек умерли.

      Ранее Минздрав порекомендовал препараты для терапии коронавируса. Среди них рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b.

      "Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно. Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении 2019-nCoV в настоящее время отсутствуют. Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, нестойкий, и возможно повторное заражение", - сообщается в рекомендациях Минздрава.

      "По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа. Особенности клинической картины коронавирусных инфекций у детей (по результатам анализа сезонных коронавирусных инфекций, обусловленных коронавирусами) характеризуются поражением как верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиолит, пневмония)", - отмечает Минздрав.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Михаил Мишустин, эпидемия, правительство РФ, короновирус

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