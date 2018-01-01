Валюты стран бывшего СССР: лидером недели стал молдавский лей

За неделю с 23 по 30 января большинство валют стран бывшего СССР снизилось к доллару США (в качестве данных ИАЦ "Альпари" использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты), в минусе оказалось семь валют, в плюсе — только три. Среди выросших валют лидировал молдавский лей (+0,52%). За ним шли армянский драм (+0,07%) и таджикский сомони (+0,002%). Среди снизившихся валют лидировала украинская гривна (-2,08%). За ней шли российский рубль (-0,90%), белорусский рубль (-0,60%), казахстанский тенге (-0,41%), грузинский лари (-0,41%), узбекский сум (-0,17%) и киргизский сом (-0,16%).

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Сам доллар за неделю на мировом рынке умеренно подорожал, что отчасти может объяснить снижение к нему большинства региональных валют. За неделю индекс доллара DXY вырос с 97,3 п. до 97,9 п. (+0,6%). Валютная пара EUR/USD снизилась (что означает укрепление доллара) с 1,1090 до 1,1020 (-0,6%). Нефть марки Brent за неделю подешевела с $61,9 до $57,8 за баррель (-6,6%), что стало одной из причин давления на рубль и казахстанский тенге.Кроме того, в качестве причины отдельно стоит отметить последствия эпидемии коронавируса в Китае, который привел к опасениям по поводу замедления китайской и мировой экономики. Разворачивающиеся события привели к классическому бегству из риска. Этот процесс включает в себя снижение фондовых рынков, цен на сырьевые товары и уход капиталов из валют развивающихся стран в валюты-убежища и, в частности, в американский доллар.Напомним, что под конец прошлого года, с конца октября до конца декабря, украинская гривна интенсивно укреплялась, за это время доллар подешевел с 25,2 до 23,2 гривны. Этот факт сопровождался бурной дискуссией среди местных экспертов и представителей экономических властей, на пользу украинской экономике такое укрепление гривны или во вред. Нацбанк Украины испытывал откровенное давление со стороны лоббистов экспортно ориентированных отраслей.Из ответной риторики НБУ следовало, что сильная гривна в целом полезна Украине и, вообще, регулятор не вмешивается в курсообразование, а валютный курс – плавающий. В пользу сильной гривны приводили такие аргументы, как удешевление обслуживания валютного долга, рост благосостояния граждан и др. Тем не менее, случайно или нет, в самом конце декабря тенденция четко и резко развернулась, и доллар уже почти полностью отыграл свое падение к гривне за ноябрь-декабрь.На следующей неделе ослабление гривны может быть продолжено, доллар в Украине может подорожать до 25,4 гривны. В Казахстане доллар может умеренно подорожать до 380 тенге, а в Молдове, напротив, доллар может снизиться до 17,5 лея.Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ "Альпари"