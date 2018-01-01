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      На Украине открыли дело о коррупции против Порошенко и администрации Обамы

      13:58Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование обвинений в коррупции, в контексте которых упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

      Петр Порошенко и Джозеф Байден.

      "НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале. При этом Кузьмин приложил копию соответствующего уведомления от НАБУ, датированного 20 января, в котором идет речь о начале расследования в рамках этого дела.

      Депутат уточнил, что будут расследоваться "факты, изложенные адвокатом [президента США Дональда] Трампа [Рудольфом] Джулиани о коррупции на Украине".

      14 января Кузьмин сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал НАБУ "расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко", сообщил ТАСС. Тогда же депутат в этом контексте упомянул и имя Байдена.

      Он пояснял, что "детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры $100 млрд, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани", который "не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти на Украине, но и утверждал, что украденные на Украине деньги присваивались Порошенко, [Хиллари] Клинтон и Байденом в пропорции 30/70".

      Кузьмин считает постановление ВАСУ о необходимости открыть это дело "беспрецедентным по своему историческому значению" и надеется на то, что к расследованию подключатся юристы и спецслужбы как США, так и европейских структур.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Джозеф Байден, Петр Порошенко, коррупция на Украине

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