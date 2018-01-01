На Украине открыли дело о коррупции против Порошенко и администрации Обамы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование обвинений в коррупции, в контексте которых упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Петр Порошенко и Джозеф Байден.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале. При этом Кузьмин приложил копию соответствующего уведомления от НАБУ, датированного 20 января, в котором идет речь о начале расследования в рамках этого дела.Депутат уточнил, что будут расследоваться "факты, изложенные адвокатом [президента США Дональда] Трампа [Рудольфом] Джулиани о коррупции на Украине".14 января Кузьмин сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал НАБУ "расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко", сообщил ТАСС. Тогда же депутат в этом контексте упомянул и имя Байдена.Он пояснял, что "детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры $100 млрд, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани", который "не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти на Украине, но и утверждал, что украденные на Украине деньги присваивались Порошенко, [Хиллари] Клинтон и Байденом в пропорции 30/70".Кузьмин считает постановление ВАСУ о необходимости открыть это дело "беспрецедентным по своему историческому значению" и надеется на то, что к расследованию подключатся юристы и спецслужбы как США, так и европейских структур.