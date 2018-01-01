Минздрав обнародовал список лекарств для лечения коронавируса, в котором оказались лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.

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Москва, 30 января - "Вести.Экономика".В частности, от "китайского вируса" предполагают лечиться с помощью препаратов рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и лопинавир/ритонавир, сообщает "Интерфакс".Рабавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Третье лекарство применяют при лечении ВИЧ-инфекции.Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил ранее, что около 30 существующих лекарств лечат новый коронавирус, из которых 12 лекарств применяют для лечения ВИЧ. Среди них такие препараты, как индинавир и саквинавир. "Все эти препараты, слава Богу, работают против этого коронавируса", - отметил Онищенко.Минздрав и Роспотребнадзор советуют проводить медикаментозное профилактическое лечение после контакта с больным в течение первых 48 часов. Сроки назначения такой профилактики устанавливают в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) со времени последнего контакта с источником инфекции.По данным Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения новым коронавирусом в России не отмечено. Проверены 184 заболевших с признаками ОРВИ.По последним данным Государственной комиссии здравоохранения Китая, в Китае отмечены 7711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4587 человек). Летальность составляет 2,2% (170 случаев).Подтверждены 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).ВОЗ проведет 30 января совещание, чтобы обсудить необходимость объявления мирового режима ЧС из-за нового вируса.