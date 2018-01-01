На решение ФРС США рынок отреагировал снижением

Федеральная резервная система США оставила процентную ставку на прежнем уровне диапазона 1,5-1,75%. Все члены Комитета по операциям на открытом рынке единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки. Такого исхода заседания ждали 107 аналитиков, опрошенных агентством Reuters, подчеркивает Александр Баулин, эксперт ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

Александр Баулин, эксперт ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

Индекс S&P 500

Источник: investing. com

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Как отметил по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл, действия ФРС в 2019 г. по снижению ставок позволили поддержать экономику США. Напомним, что в 2019 г. ФРС трижды снижала ставку: в июле, сентябре и октябре, каждый раз на 25 базисных пунктов. Снижение в июле стало первым со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. Также 15 октября Федеральная резервная система начала программу скупки краткосрочных долговых бумаг с рынка.Текущую политику ФРС Пауэлл охарактеризовал как аккомодационную. "Торговые противоречия между США и Китаем — это значительный фактор неопределенности на фондовом рынке", - сказал Пауэлл. А заключение торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой имеет позитивный эффект. ФРС не рассматривает процедуру импичмента президенту Дональду Трампу в качестве риска для американской экономики.Текст заявления ФРС практически не отличается от предыдущего заседания в декабре. В нем говорится, что текущий уровень ставки федерального финансирования является "подходящим для поддержания устойчивого расширения экономической активности, включая рост числа рабочих мест и ускорение инфляции по направлению к ориентиру в 2%". ФРС также не изменила прогноз в отношении скупки казначейских векселей в объеме $60 млрд в месяц. Операции РЕПО продолжатся как минимум до конца апреля. ФРС также увеличила процент, который она платит банкам за избыточные резервы, на 5 базисных пунктов до 1,6% годовых — это техническая корректировка, которая необходима, чтобы удерживать ставку федерального финансирования в середине диапазона.По итогам заседания были представлены новые экономические прогнозы. 13 из 17 членов ФРС не прогнозируют изменений процентных ставок как минимум до начала 2021 г. После решения ФРС американские индексы показали отрицательную динамику, которая впоследствии усилилась. Индекс S&P 500 с уровня 3290 п. в момент объявления ставки снизился к концу торгов до 3273,4 п., завершив сессию символическим снижением на 0,09% по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних Treasuries показала умеренное снижение до 1,56%.В целом реакцию американского рынка на решение ФРС можно считать нейтральной. Более существенно на все рынки сейчас влияет ожидание снижения деловой активности на фоне распространения коронавируса в Китае. Это мы сегодня наблюдаем в виде существенного (более 1,5%) падения индексов в Азии, продолжении снижения товарных рынков, в первую очередь котировок нефти. Фьючерсы на американские индексы также снижаются на 0,5%".