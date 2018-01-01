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      McDonald's отменил акцию в столице России из-за коронавируса

      14:13Распечатать

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отменила приуроченную к 30-летию работы сети в России акцию "Биг Мак по 3 рубля" из-за профилактики коронавируса, сообщила компания на своем сайте.

      При этом отмечается, что, по данным пресс-службы Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории России не было обнаружено.

      "Акция, приуроченная к 30-летию деятельности "Макдоналдс" в России, с предложением "Биг Мака по цене,как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания "Макдоналдс" (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", - отмечается в сообщении.

      В компании объяснили свое решение тем, что "накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".

      "Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", - сообщил гендиректор компании в России Марк Карена.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: McDonald's, Москва, коронавирус

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