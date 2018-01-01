Таможенные платежи в бюджет от экспорта в 2019 году снизились на 24%

Таможенные платежи от экспорта, перечисляемые в федеральный бюджет, в 2019 г. сократились на 24%, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Федеральной таможенной службой в федеральный бюджет перечислено 5,729 трлн руб., это на 90 млрд руб., или на 1,5%, больше контрольного задания", - сказал Булавин.По его словам, платежи за импорт составили 3,345 трлн руб., за экспорт - 2,291 трлн руб."Сумма платежей от экспорта сократилась на 24% и составила 40% от общего объема платежей", - отметил Булавин. Это обусловлено сокращением цены и объема экспорта углеводородов, а также реализацией налогового маневра, сообщил ТАСС.Внешнеторговый оборот РФ в 2019 г. составил $665 млрд, что на 3,3% меньше, чем годом ранее, озвучил Булавин предварительные данные таможенной статистики. "Экспорт сократился на 6% и составил $423 млрд, импорт увеличился 1,7% и составил $243 млрд", - добавил он.