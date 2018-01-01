Минфин опроверг сообщения СМИ о том, что Ливан запросил у России финансовую помощь

Ливан, переживающий финансовый кризис, рассчитывает на помощь России, сообщила со ссылкой на источники местная газета "Аль-Ахбар". По данным издания, Москва и Бейрут ведут переговоры о кредитной линии в размере от $600 млн до $1 млрд.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Россия рассматривает возможность размещения в Центробанке Ливана депозита в размере $1 млрд, сообщила газета.Между тем Минфин России, через который должны проходить любые транзакции такого рода, о подобных намерениях не знает. "По линии Минфина России консультаций не ведется", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.