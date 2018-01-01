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      Количество безработных в Германии сократилось в январе

      14:24Распечатать

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Число заявок на пособие по безработице в Германии в январе неожиданно сократилось, что поддержало надежды на восстановление экономики страны.

      Согласно представленным в четверг официальным данным число заявок в январе сократилось на 2 тыс. после роста на 8 тыс. в декабре.

      Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты прогнозировали, что в январе число заявок увеличится на 5 тыс.

      Уровень безработицы с учетом коррекции в январе составил 5%, сохранившись на уровне декабря.

      При этом число безработных в Германии в январе снизилось на 2 тыс. по сравнению с декабрем и составило 2,277 млн человек.

      Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в январе увеличился до 5,3% с показателя декабря в 4,9%, а число безработных увеличилось до 2,425 млн с 2,227 млн человек.

      Число вакансий в январе составило 668 тыс., что на 90 тыс. меньше, чем годом ранее.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: ФРГ, рынок труда, заявки по безработице, Германия

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