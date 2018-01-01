Количество безработных в Германии сократилось в январе

Число заявок на пособие по безработице в Германии в январе неожиданно сократилось, что поддержало надежды на восстановление экономики страны.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Согласно представленным в четверг официальным данным число заявок в январе сократилось на 2 тыс. после роста на 8 тыс. в декабре.Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты прогнозировали, что в январе число заявок увеличится на 5 тыс.Уровень безработицы с учетом коррекции в январе составил 5%, сохранившись на уровне декабря.При этом число безработных в Германии в январе снизилось на 2 тыс. по сравнению с декабрем и составило 2,277 млн человек.Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в январе увеличился до 5,3% с показателя декабря в 4,9%, а число безработных увеличилось до 2,425 млн с 2,227 млн человек.Число вакансий в январе составило 668 тыс., что на 90 тыс. меньше, чем годом ранее.