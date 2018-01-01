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      Royal Dutch Shell сократила чистую прибыль в 2019 году на 32%

      14:57Распечатать

      EPA-EFE/JASPER JUINEN

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Чистая прибыль англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, в 2019 г. сократилась на 32,1% в годовом выражении, составив $15,843 млрд, как следует из отчетности компании.

      В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила $1,95 против $2,8 за 2018 г.

      Суммарная выручка Royal Dutch Shell опустилась на 11,2% до $352,107 млрд.

      Чистая прибыль компании за IV квартал отчетного года упала в 5,8 раза, опустившись до $965 млн. Разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца составила $0,12 против $0,67 годом ранее. Общая выручка уменьшилась на 18,7% до $85,066 млрд.

      Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2019 г. составил $79,094 млрд, что почти в 1,5 раза выше уровня на конец 2018 г.

      Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за 2019 г. упала на 38% до $4,195 млрд. Добыча составила 2,743 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись в годовом выражении на 1%.

      За IV квартал компания получила убыток в этом сегменте в размере $787 млн против прибыли в $1,601 млрд год назад. Добыча составила 2,813 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, что практически соответствует уровню годичной давности.

      В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за год снизилась на 17% до $6,277 млрд. Объем продаж нефтепродуктов снизился на 3% и составил 6,561 млн баррелей в день.

      В IV квартале прибыль составила $1,037 млрд, снизившись в 2,8 раза в годовом выражении. Объем продаж нефтепродуктов сократился на 7% до 6,435 млн баррелей в день.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: чистая прибыль, Shell, добыча нефти, чистый убыток

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