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      Чистая прибыль Microsoft в I полугодии финансового года выросла на 30%

      15:48Распечатать

      EPA-EFE/EVERETT KENNEDY BROWN

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft за первые 6 месяцев 2019-2020 финансового года, завершившиеся 31 декабря 2019 года, выросла на 29,5% в годовом выражении и составила $22,327 млрд, следует из отчетности компании.

      Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила $2,9 против $2,22 год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 13,6% в годовом выражении и составила $69,961 млрд.

      По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 38,3% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила $11,649 млрд. Разводненная прибыль на акцию выросла до $1,51 с $1,08 за II квартал предыдущего фингода. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,32.

      Выручка поднялась на 13,7% в годовом выражении - до $36,906 млрд при прогнозе в $35,67 миллиарда.

      Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале поднялась на 27% в годовом выражении - до $11,869 млрд при прогнозе в $11,4 млрд.

      Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 17% - до $11,826 млрд, аналитики ожидали рост до $11,4 млрд.

      На предварительных торгах акции компании дорожают на 4%.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: прогноз, Microsoft, выручка, чистая прибыль

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