ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне

      15:14Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Банк Англии охранил базовую процентную ставку без изменений на последнем заседании по монетарной политике под руководством Марка Карни.

      Глава Банка Англии Марк Карни. Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

      Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозом.

      За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали семь из девяти членов Комитета по монетарной политике.

      Два члена комитета - Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел - вновь проголосовали за снижение ставки.

      Центробанк не стал менять объемы программы скупки гособлигаций - 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) - и сохранил объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

      "Возможно, потребуется, чтобы политика усилила ожидаемое восстановление роста ВВП Великобритании, если более позитивные сигналы от недавних показателей глобальной и внутренней активности не будут устойчивыми или если показатели внутренних цен останутся относительно слабыми", - говорится в ежеквартальном отчете Банка Англии по монетарной политике.

      Ссылки по теме

      Но если рост ускорился, как предполагают опросы бизнеса после решительной победы Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на декабрьских выборах, в будущем может потребоваться "некоторое умеренное ужесточение" политики, заявил Банк Англии.

      Регулятор на этот раз не стал уточнять, что такое ужесточение будет "ограниченным и постепенным".

      По оценкам центробанка, экономика Великобритании не росла в последнем квартале 2019 года. В 2020 году, как ожидается, ВВП вырастет на 0,8%, минимальными темпами со времен финансового кризиса. В 2021 году рост, согласно прогнозам, ускорится до 1,5%.

      Инфляция, как ожидается, будет оставаться ниже целевого показателя Банка Англии в 2% в течение следующих трех лет, если ставки останутся на уровне 0,75%. Прогнозы Банка Англии, основанные на рыночных ожиданиях снижения ставок до 0,5% в этом году, показывают рост инфляции чуть выше целевого уровня.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Банк Англии не снижал ставки с 2016 года, будучи одним из немногих крупных центральных банков, которые поддерживали ставки в 2019 году стабильными, несмотря на то что экономические перспективы Великобритании были омрачены неопределенностью вокруг Brexit.

      Великобритания официально выйдет из Европейского союза 31 января. После этого начнется 11-месячный переходный период, в течение которого страна должна договориться о долгосрочной торговой сделке с ЕС. В противном случае Великобритания столкнется с пошлинами на свой экспорт с 2021 года.

      Сегодняшнее заседание по монетарной политике Банка Англии стало последним под руководством Марка Карни. 16 марта 2020 года Карни сменит на посту главы центробанка нынешний глава Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бэйли.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: ставка, Великобритания, Банк Англии, заседание, денежно-кредитная политика, Марк Карни

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить